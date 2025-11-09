Hikmeta îman, nimêj, rojî, zekat û hecê

9 November 2025 - 11:57
News ID: 1748385
🔻Fatima Zehra, (silav li ser wê be): û Hikmeta Ruknan Îslamê ❤️Xwedayê Teala bawerî û îman ji bo paqijkirinê ji şirketê û rizgariyê ji rêşaşiyê û zilmê çêkir. 🌹 Wî nimêj ji bo dilnizmî û paqijiyê ji her cûre xudperestiyê ferz kir. 🌸 Wî zekat (û xums) ji bo paqijkirina giyan û berfirehkirina debara jiyanê ferz kir. 🌼 Wî rojîgirtin ji bo sebir û dilsoziya di îradeyê de pêwîst dît. 🌺 Wî Hec ji bo xurtkirina ola Îslamê ferz kir. Çavkaniyê: A‘yân al-Şî‘a, Cild 1, Rûpel 311
Your Comment