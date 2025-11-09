Gelo paytexta Maliyê dê di demek nêzîk de bikeve destê El Qaîdeyê?

Li gor Jeune Afrique, gelek nêrîner bawer in ku Bamako di demê nêzîk de nikare bi destê JNIMê ketibe, ji ber ku ev koma hêz û rêvebirinêkî giran bo kontrola paytextê nake.
Charlie Wirb, analîstekî ji şîrketa alîkarê Albidaran Wealth, got:
“Ez bawer nakim ku ev koma hêz an niyeta kontrola Bamako hebe, lê tu carî nehat bûyînê ku paytext bi awayekî wisa ji aliyê wan re tê tehditkirin.”
Rapor diyar dike ku JNIM di mehanên dawî de xwe li herêmên fireh zêdekiriye û pereyên xwe bi rêya bacdan û rehin-girtinê têne pêvekirin.
Li gor Sambî, armanca stratejîk ya wan xilasbûna rejîma leşkerî ye. Çavkaniyek ewlekariyê Ewrûpî jî tesdîq kir ku ev koma dixwaze dewletek nû biafirîne ku dikare bi wan re gotûbêjên siyasî bike.
Mijara gotûbêjê
Rapor diyar dike ku yek ji vebijêrkên hukumeta Maliyê niha bi serokatiya JNIMê re di astengên şewitandinê de tê gotûbêj kirin.
Çavkaniyek herêmî ku naxwast navê xwe bihêle, got ku hukumet hewl dide ji bo şewitandinê rêkeftina demkî bi wan re biafirîne.
Serbaz Tûmanî Konê, ku di hefteyên dawî de wek serokê stada artêşa erdî hate destnîşankirin, bi navbera civakên cihadî nas e. Wî berê jî hewlên gotûbêjê da û niha dixwaze axaftinên nû bidome, herçend ku tenê bo agirê demkî be.
Jeune Afrique hişyarî dide ku dewamkirina girêdana aborî dikare bibe sedema ku hukumeta Maliyê bi temamî dawi bibe, û ev jî dikare hemû herêma Afrîqayê Navîn li dijwarîyekî mezin bar bike.
Girêdana aborî û kêmasîya şewitandinê
Di raporek din de, ku ji aliyê Maher Jebî û Osman Eskûfarî hatiye nivîsandin, hat diyar kirin ku ji Îlonê (Eylûl) berê ve, koma JNIM hêza xwe li rêgehên girêdana Bamako bi Sengal û Sêlê Kotedîvwar zêdekiriye.
Hukumeta Maliyê di Adarê berê de firotina şewitandinê di qûlek û gîlanan de li deverên gundî asteng kir, da ku çeteyên cihadî nekaribin bi motorsîkletan bi hêzên wan xebitînin.
Lê koma cihadî ragihand ku girêdana li Bamako bernameyek cevabî ye ji bo vê karara hukumetê.
Çavkaniyek leşkerî got:
“Girêdan li Maliyê ne mînak barîkada bêdeng e. Li rêgehê de tîma 10-15 kesên çeteyên bi motorsîkletan têne dayîn, rûy dide têrorkirin û piştre di nav gelê de veşêrin. Bi awayekî wisa, tevgera leşkerî jî gelek dijwar e.”
Li gor raporê, ev çeteyên di rêya navenda 1 (ku Maliyê bi Sengalê girêdide) û rêya 7 (ku bi Sêlê Kotedîvwarê tê girêdan) çalak in, û ji banên daristanan bo hucûmên leşkerî yên nehawar têne bikaranîn.
Destûra Dewletên Yekbûyî
Rapor diyar dike ku Maliyê tevahî bi têketina neftê derveyî welêtê xwe girêdayî ye, û kêmîya wê hemû qada aborî li welêtê bi giranî tesîr dike.
Modîbo Maw Mâkalô, xebatkarê aborî, hişyarî dide ku dewamkirina kêmasîya neftê dikare xerc û nirxên kar, xwarin û hêzê elektrikê zêde bike, û çalakiyên sanayî bi temamî hêdî bike.
Di hember vê rewşê de, Kristofer Landau, alîkarê wezîra derveyî ya Dewletên Yekbûyî (ABD), di civînekî dawî de bi Abdullah Diop, wezîra derveyî ya Maliyê, li ser ewlehiya herêma Sahel axivî.
Wî di pêvajo X (Twitter) de leşkerên Maliyê pîroz kir û çalakiyên wan li dijî çeteyan cihadî, bi taybetî JNIMê, pêşxistinê nas kir.
Nêrîner bawer in ku ev gotinên Waşingtonê alâme yekemên gûherrînê li têkiliyên diplomatik yên bi Maliyê re ne, û dikare destpêka hevkarîya nû di navbera du aliyan de bibe.
Koma "Nesreta Îslam wel Muslimîn",'Piştgiriya Îslamê û Misilmanan' ku bi torê Al-Qaîde re têkildar e, bi girêdaneke aborî paytexta Maliyê (Bamako) girt û têketina şewitandinê rawestandîye.
