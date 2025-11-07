Peyamek dijî-Îslamî li ser rûpela Facebookê ya endamekî encumena bajarê Ohioyê hate belavkirin; tê îdiakirin ku hesab hatiye hakkirin

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Rojek piştî hilbijartinên encumena bajêr li Bellbrook, Ohio, peyamek dijî-îslamî li ser rûpela Facebookê ya endama nû ya encumena bajêr Kathleen Wright hate şandin, lê wê ragihand ku hesabê wê hatiye hakkirin.
Peyam, ku ji hêla rûpela kampanyaya Wright ve bi sernavê "Welatên Bellbrook" ji nû ve hate şandin, di destpêkê de ji hêla çavkaniyek bi navê "Jinên Muhafezekar ên Amerîkayê" ve hate şandin, rûpelek ku wêneya profîla wê, li gorî Facebookê, bi karanîna zekaya sûnî hatiye çêkirin û ji hêla kesek bi navê "Michael Politano" ve tê rêvebirin. Naveroka bi sernavê "Rêya Îslamê Her Tim Eynî ye" îdiayên êrîşkar ên li ser Misilmanan û hişyariyên li ser "belavbûna Îslamê li Ewropa û dûv re Amerîkayê" dihewîne. Post çend demjimêr şûnda ji rûpela kampanyaya Wright hate jêbirin.
Wright roja Pêncşemê sibehê di postek din de nivîsand ku hesabê wê hatiye hackkirin û post bêyî zanîn an pejirandina wê hatiye şandin. Wî ji kesên ku dibe ku ji ber peyamê êşiyane lêborîn xwest û tekez kir: "Min qet tiştekî heqaretkar li ser tu kes an komekê belav nekiriye. Nirxên min li ser edalet, rêz û xizmeta rast ji bo hemû mirovên di civakê de ne."
