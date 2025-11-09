Çima Jolani di serdana xwe ya Dewletên Yekbûyî de Kurdek bi xwe re nebir?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNÂ –Dema ku Serokê Hikûmeta Federal a Veguhêz a Sûriyê Ehmed Şera (Ebû Mihemed Colanî) ji bo hevdîtina bi Serokê Amerîkayê Donald Trump re dikeve Waşingtonê, jêbirina tevahî ya nûnerên Kurd ji şandeya pê re yek ji mijarên siyasî û medyayî yên herî girîng ên hefteyê bû.
Serdana Colanî ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di 9ê Mijdarê de beşek ji plana Waşingtonê ye ku têkiliyên ewlehiyê bi dewleta veguhêz re wekî beşek ji hevpeymaniya navneteweyî ya li dijî DAIŞê ji nû ve pênase bike, çarçoveyek qanûnî ya nû ji bo hevkariya leşkerî veke û avahiya parastinê ya Sûriyeyê ji nû ve ava bike. Lê li pişt vê rêwîtiya bi deng, nebûna Kurdan, ku di deh salên borî de hevalbendê sereke yê Amerîkayê di şerê li dijî DAIŞê de bûn, delîlek e ji bo israra Şamê ya vegera modela navendî û dûrxistina Kurdan ji dîplomasiya fermî ya Sûriyeyê.
1. Pêkhateya şandeya Sûriyeyê û derxistina Kurdan
Çavkaniyên nêzîkî Şamê ji Al-Manitor re gotin ku şandeya Sûriyeyê wezîrê parastinê, karûbarên derve, aboriyê û çend şêwirmendên nêzîkî nûnerê taybet ê Serokê Amerîkayê Barack Obama ji bo Sûriye û Lubnanê dihewîne. Lêbelê, Adil Kerîm Omar, nûnerê Rêveberiya Xweser a Kurd a Sûriyeyê, ji ber dûrxistina Kurdan ji şandeyê poşman bû û bal kişand ser salên şerê li dijî DAIŞê.
2. Berteka Kurdan
Derxistina Kurdan ji pêkhateya fermî ya şandeya Sûriyeyê bû sedema bertekek bilez ji partî û navendên Kurdî, û Rêveberiya Xweser a Kurd li ser vê bûyerê daxuyaniyek da û got: Veguhastin hevkariyek rastîn e.
"Em piştgiriyê didin her gavekê ji bo aramiya Sûriyeyê û şerê li dijî DAIŞê, lê aramiya mayînde bêyî beşdariya hemî civakan," Kobanî, fermandarê giştî yê Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (SDF), li ser hesabê xwe yê Twitterê nivîsand "Gelên Sûriyeyê ne mimkun in."
Di heman demê de, çend çavkaniyên payebilind ên Kurd li Qamîşlo û Hesekê, bal kişandin ser bêbaweriya Şamê ya li hember Kurdan di biryarê de, û gotin ku îhtîmala nirxandina pêvajoya entegrekirina hêzên Kurdî di nav artêşa Sûriyeyê de heye.
3. Helwesta Waşington û medyaya Rojavayî
Rojnameya Waşington Post bi zimanê rayedarên Wezareta Derve ya Amerîkayê nivîsand ku rêveberiya Trump hîn ne eleqedar e ku di hevdîtinên xwe yên fermî de bi Kurdan re bicive, da ku peyamek erênî ji Tirkiye û hevalbendên Ereb ên Şamê re bişîne.
Reuters heta sê mijar jî wekî rojeva civînê hilbijart: "Hevrêzkirina ewlehiyê û tevlêbûna Şamê bi hevpeymaniya navneteweyî re", "ji nû ve avakirin û vegera penaberan" û "şîrovekirina avahiya nenavendî ya rêveberiya Sûriyeyê".
Senator Tom Malinowski ji BBC Arabic re got: "Paşguhkirina Kurdan di pêvajoya siyasî ya Sûriyeyê de xeletiyek stratejîk e û bêyî beşdariya wan ti îstîqrar ne mimkun e."
4. Şîroveya stratejîk
Navenda Erebî ya Waşington, DC, di daxuyaniyekê de got ku gava Şamê hewldanên hikûmeta demkî nîşan dide ku projeya entegrekirinê ji nû ve pênase bike da ku hêzên Kurdî ji biryardana siyasî dûr bixe û di heman demê de çarçoveyek ji bo hevkariya leşkerî biparêze. A tevgerek ku li gorî Navenda Erebî, "tevliheviyeke kontrolkirî" ye ku ji jor ve tê birêvebirin û li şûna hevgirtinê, valahiyek nû li Sûriyeyê çêdike.
Ev rewş di demekê de ye ku serokên xwecihî yên Sûrîya nîşan da ku hinek ji fermandaranê meydanê li Haseke ray dan da ku yekbûnê li ser pozîsyona rastî siyasî ya Dîmeşqê pêk bîne, û wekî encamê, hevpeyvînên lêkolînî li ser hevkariya leşkerî bi Wezareta Parastina Sûrîya dest pê kirin.
