Wezareta Xeznedariyê yên Dewletên Yekbûyî embargo li dijî Jolani rakir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) -ABNA- Nivîsgeha Kontrolkirina Mal û Milkên Biyanî ya Wezareta Xezîneyê ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ragihand ku navên Ehmed El Şara, bi nasnavê Ebû Mihemed El Colanî, serokê demkî yê Sûriyeyê, û Enes El Xetab, wezîrê karên hundir ê hikûmeta Colanî, ji lîsteya mueyîdeyên Amerîkayê derxistiye; ev gavek e ku tê hesibandin ku rê li ber qonaxek nû di têkiliyên Waşington-Şamê de vedike.
Ev biryar bi destpêkirina serdana fermî ya Ehmed El Şara bo Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re hevdem e, serdanek dîrokî ye ku yekem serdana serokkomarekî Sûriyeyê ye bo Washingtonê ji dema serxwebûna Sûriyeyê di sala 1946an de. Biryar e ku El Şara roja Duşemê li Qesra Spî bi Serokê Amerîkayê Donald Trump re bicive.
El Şara êvara Şemiyê gihîşt Washingtonê û li balafirgehê ji aliyê şandeyek ji civaka Sûrî-Amerîkî ve hate pêşwazîkirin. Di merasîmê de Esed El Şabanî, Wezîrê Karên Derve û Penaberan ê hikûmeta Golanî jî beşdar bû.
Rakirina dorpêçan li ser Sûriyê
Berî rêwîtiyê, Esed el-Şebanî, wezîrê derve yê hikûmeta Colanî, ragihand ku serokê hikûmeta demkî ya Sûriyê dê di hevdîtinên xwe yên bi rayedarên Amerîkî re li ser rakirina tevahî ya dorpêçên mayî yên li ser Sûriyê, û her weha mijarên ji nû ve avakirin û şerê li dijî terorê nîqaş bike.
Ev sefer piştî ku Ehmed el-Şaraa ji lîsteya terorîstên navneteweyî hate derxistin pêk tê. Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî û Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hefteya borî di daxuyaniyên cuda de îdîa kirin ku ji ber pêşketinên erênî yên hikûmeta Golanî piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed, sînorkirin û dorpêçên ku li ser el-Şara hatine sepandin dê werin rakirin.
Peymanên gengaz di navbera Waşington û Şamê de
Çavkaniyên dîplomatîk gotin ku hevdîtinên di navbera Trump û el-Şara de muhtemelen dê îmzekirina peymanek ji bo tevlîbûna Sûriyê di hevpeymaniya navneteweyî ya li dijî DAIŞê de, ku di bin serokatiya Dewletên Yekbûyî de dixebite, di nav xwe de bigire.
Her du alî dê li ser peymanek ewlehiyê ya gengaz bi Îsraîlê re jî nîqaş bikin; Peymanek ku armanca wê rawestandina êrîşên asmanî yên Îsraîlê û vekişîna hêzên Îsraîlê ji başûrê Sûriyê ye.
Li gorî van çavkaniyan, Waşington di çarçoveya planeke nû de ji bo ji nû ve organîzekirina hebûna hêzên Amerîkî li Rojhilata Navîn, bi hevrêziya bi hikûmeta Golanî re, avakirina baregeheke leşkerî li nêzîkî Şamê difikire.
