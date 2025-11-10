  1. Home
Başûrê Libnanê bû cîhê bîr înana salvegera yê yekem a şehîdên berxwedana li Mecdel Selmê + wêneyên nûçe

10 November 2025 - 20:28
Merasîma bîranîna salvegera yekem a şehadeta berxwedanê kurên bajarê Mecdel Selem li başûrê Lubnanê bi amadebûna Hizbullah, zanyar, kesayetên civakî, malbatên şehîdan û komeke mezin ji xelkê hate lidarxistin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Hizbullahê li Lubnanê di salvegera yekem a şehadeta zarokên bajarê Mecdel Salem ê li başûr de merasîmek bîranînê li dar xist. Merasîm ji bo rêzgirtina li xwîna paqij a şehîdan û dilsoziya bi rêya berxwedanê re hate lidarxistin, û atmosfera wê bi bîranîn û navên şehîdên berxwedanê tijî bû.
Di merasîmê de Wezîrê berê yê Lubnanê Dr. Mustafa Bayrom, komek ji alimên olî, kesayetên civakî û çandî, malbatên şehîdan û hejmareke mezin ji niştecihên herêmê beşdar bûn.
Dilsoziya bi rêya berxwedanê re
Beşdarên merasîmê careke din dilsoziya xwe ya bi rêya berxwedanê û berdewamiya rêya şehîdan re tekez kirin. Ev merasîm sembola hevgirtina gelê başûrê Lubnanê bi îdealên berxwedanê û parastina xwîna şehîdan bû.
Girseyeke mezin ji niştecihên Mecdel Selem û deverên derdorê beşdarî merasîmê bûn û bi hebûna xwe ya bi coş, bîranîna şehîdan bi bîr anîn û tekezî li ser berdewamiya rêya berxwedanê kirin.

