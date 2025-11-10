Çima hin kes ji rêberiya Xwedê sûd wernagirin?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Xebatê rêberiya Xwedêdi her ayetên pîroz a Qur'anê de diyar e. Di ayeta 50‑em a sûreta Taha de Xwedê tê nasîn wek ku:
"Xwedê hemû tiştê afirand û piştî wê rê nîşan da."
«رَبُّنَا الَّذی أَعْطی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی».
Ji bo wê gotine ye: «Rabbenâ ellezî a‘tâ kulle şey’in xaleqehû, sümme hedâ»
Ev nîşanê ye ku Xwedê hemû tiştan bi “rêberiya tekwînî” (یعنی هدایەتی تکوینی) rêdikêşe.
Piştî vê, di ayeta 213‑em a sûreta *Baqara* de tê gotin: «وَ اللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ
"Xwedê yê dixwaze rê nîşan dide li rêya rast."
«Wallahu yehdî men yeşâ’u ilâ sirâtin musteqîm»
Ji bo vêra hinek fehm dikin ku Xwedê bi xwe hinek kes dihilîne û hinek kes dizelîle. Lê ev tê girtin ji hemberên çavkaniyê qule xwe heye.
Taybetmendiya Rêberiyê: Tekwînî û Şer‘î
⃣ Rêberiya tekwînî (هدایت تکوینی):
Ev jor yê rêberiyê bi xwedîyê zanîna zatiye û dizaynêye ku Xwedê li her zindîyê da, da ku bi xuyî (bi "ġarîzayê") bi rêya xwe bikujîte ber kêfxweşiya xwe.
— Kûşk çêkirina mêrik, xwarin, parastina zarok û têkiliyên bejîtî, hemû li benda vê rêberiyê ye.
Li mirovan jî ev hêdmet de heye, bi fıtrata wan — yani hêz û hestên xewnî yên ku bi rîya rast raverin.
Li vê astê têkûzîyên Xwedê li hemû kesan ye، tu fe EQD u şart tune ye.** Lê mirovek eger xwe ji vê karê fıtratî ve girt، an jî bi îtirazê û ne amadebûnê li dijî rêberiya Xwedê rabe، wê jî bixwe bê nasiba rêberiyêbibe.
2️⃣ Rêberiya şer‘î (هدایت تشریعی):
Ev e ku bi peygamberan، kitapên pîroz û qanûnan şer‘î tê dayîn.
Li vê jorê، Xwedê "rê nîşan" dide، lê zor nakê. Hemû mirovan hêviya wê xwendinê hene، lê kesên ku bi xwe di dijberê didin، xwe ji wê biyêrin.
Qur'an de dike: «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا»؛
"Wace‘elnahum e’immeten yehdûne bi emrinâ"
(Anbiya:73)
Ango, heman pêxember hev-rêber in ku mirovan ji fermanên Xwedê rêberî dikin.
Sedemên Rêberî an Zelalet
Hîn nasibbûn an bênasibbûna kes li ser kirarê xwe** ye، ne li ser xwe ya Xwedê.
Qur'an û nebatên pîroz sedemên wan diyar kirin: «مَن یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسولَهُ فَقَدْ ضلَّ ضلَلاً مُّبِیناً».
1. Gunah û nepenîyê → “Men ya‘si Allaha ve resûlehû feqad dalle dalalan mubîna” (Ahzab:36)
→ Guhê neda Xwedê û Resûlê wê، ji rê rast derkeve. «وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ».
2. Kufr û inkara rastî → “Wallahu lâ yehdîl qavmel kafirîn” (Baqara:264)
→ Kufr manî ye ku xwe ji ronahiyê ve bigire.
3. Zulm û xiyanet→ “Wallahu lâ yehdîl qavmez zalimîn” (Baqara:258)
→ Bi zulmê nasîbê leşkerê Xwedê nayê.
4. Nifaq û doxe‑guhî: «ودَعِ القَوْل فِیما لا تَعْرِفُ، والخِطابَ فِیما لم تُکَلَّف، وأمْسِکْ عن طَریق إذا خِفْتَ ضَلالَتَه، فإنَّ الکَفَّ عنْد حَیْرَة الضَّلالَ خَیْرٌ من رُکُوب الأهْوال
Mirovê nifaq heye xwe her rojek di cewherên cuda nîşan dide.
Îmam Elî (s.x)dike: “Munafiqan kesên nexewş û zeliller in، ne ji xwe rê nîşan dikin، ne jî ji rastî re amede in.”
5. Tewba û vegerîn: «أُحَذِّرُکُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ فَإِنَّهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ وَ الزَّالُّونَ الْمُزِلُّونَ یَتَلَوَّنُونَ أَلْوَاناً وَ یَفْتَنُّونَ افْتِنَاناً وَ یَعْمِدُونَکُمْ بِکُلِّ عِمَادٍ وَ یَرْصُدُونَکُمْ بِکُلِّ مِرْصَادٍ قُلُوبُهُمْ دَوِیَّةٌ وَ صِفَاحُهُمْ نَقِیَّةٌ یَمْشُونَ الْخَفَاءَ وَ یَدِبُّونَ الضَّرَاء» (۸)
“Inne Allâhe yudhillu men yeşâ’u ve yehdî ileyhi men enâb” (Ra‘d:27)
→ Xwedê yê vexwaze dixile، lê yê vegere ber wî، dúbare di rê rast de dicine.
6. Cihad û xebat bi riyaya Xwedê: «إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ»؛
“Vellezîne câhedû fînâ len ehdiyennehum subulenâ” (Ankebut:69)
→ Yê bi dil û xweşî li rê Xwedê dixebite، Xwedê jî zêde rê nîşan dide.
Ez fêm dikim ku hûn dixwazin ku ez li ser mijara **"Tewbe û Înabe (Veger)"** wekî **"Faktora Stihkakiya Rêberiyê"** israr bikim û ravekirina wê ji Ayet 27 a Sureta *Ra'd* careke din bi awayekî zelal binivîsim.
Li gorî daxwaza we, ez vê beşa sereke careke din bi Kurdî (Kurmancî) bi awayekî zelal û rast ji we re diweşînim:
\7. Tewbe û Înabe: Rêya Stihkakiyê ji bo Rêberiyê**
Wekî ku di ayeta 27an a **Sûreta *Ra‘d*** de hatiye destnîşankirin:
> **«ِإنَّ اللّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی اِلَیْهِ مَنْ اَنابَ»**
Wateya Rojane:** "Xwedê her kesê ku bixwaze, Wî digihîne şaşbûnê (lost), lê kesê ku vegere bi wî (anabe), ew bi wî ve digihîne rêya rast."
Encam: Di vê bingeha Quranî de, **Tewbe (poşmanbûn ji gunehan) û Înabe (vegerek dilsoz û bêşert û merc ber bi Xwedê ve) wekî faktora esasî tê dîtin ku mirov xwedî maf dike ku rêberiya Xwedayî werbigire. Ev nîşan dide ku rêberî ne tenê ji bermerhemetiyê ye, lê ji ber kiryar û niyeta hundirîn a mirov e ku xwe ji bo wê rêberiyê amade dike.
8. Cihad û Amadekirina Zeviyê ji bo Rêberiyê
Wekî ku di ayeta 69an a Sûreta Enkebût de hatiye gotin:
«وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا»
Ev ayet cihadê wekî “şerta sereke” ji bo wergirtina rêberiya Xwedê destnîşan dike.
- Cihad wekî Tevger: Cihad, di vê kontekstê de, tê wateya her cûre hevkariya dilsoz û çalak a ku bi armanca bicihanîna daxwazên Xwedê ye. Ev ne tenê li dijî dijminên derveyî ye, lê di serî de tekoşîna dijî nefsê (cengê hundirîn), cîbicîkirina erkên olî, û her hewldana ji bo pêkanîna xêr û qenciyê ye.
- Encam: Rêberî wekî xelat an encamê ji bo wan kesên ku bi awayekî berdewam û bi îman hewl didin ku xwe li gorî “rêyên Xwedê” (subulena) bicîh bikin, tê soz dan. Ev nîşan dide ku rêberiya Xwedê ne ji bo kesên tembel e, lê ji bo kesên ku bi awayekî aktîf li pey wê digerin.
Bînin bîra xwe: Ev her du mijar (Tewbe/Înabe û Cihad) bi hev ve girêdayî ne. Kesekî ku paşve digere (Tewbe) ji ber ku dixwaze bi awayekî çalak bikeve tevgerê (Cihad). Ev tevgera dualî ye ku zeviyê ji bo Werzîşa Rêberiya Xwedayî amade dike.
Tewba, Cihad û Rêberiya Xwedê
1️⃣ Tewba û Enabe (Vegerîn ber Xwedê) – Sedema Rêberiyê
Di ayeta 27‑ê sûreta *Ra‘d* de Xwedê dibêje:
“Inne Allaha yudillu men yeşâu we yehdî ileyhi men enâb.”
Ma‘naye wê ev e: *Xwedê yê dixwaze dizelîle, lê yê vegere ber wî, bi rastî rê li ser xwe nîşan dide.*
Ji vir tê zanîn kutewba û vegerîn ber Xwedê (enabe) sedemek girîng in ku mirovek şayeste ya rêberiyê bibe. Yê ku bi dilê paqij vegere ber Xwedê, Xwedê jî wê bi riyayek rast di rêberiya xwe de têxe.
---
2️⃣ Cihad û Amadekirina Zeminê Rêberiya
Di ayeta 69‑ê sûreta *Ankebut* de tê gotin:
“Wellezîne câhedû fînâ len ehdiyennehum subulenâ.
Ya‘nî: *Yên di rewşa me de têkoşîn dikin, em bi rastî wan rêyên xwe nîşan didin.*
Li vir **cihad**, wateya her hewlekî xweş û bi niyeta paqij li ser riyayê Xwedê, wek merjeke sereke ji bo xwedî bûnê rêberiya wê hatî pêşxistin. Cihad tenê şer ne, lê her têkoşînek nêzikî bûnê ber Xwedê ye.
---
Rêberiya Xwedê: Eradeyek Azad û Bijartina Mirov
Rêberiya Xwedê ji bo hemû zindiyan hatiye dane. Lê qebûl kirina wê an redkirina wê ji aliyê mirovan e.
Eger mirovek **fîtratê wê pîroz** (xwedî‑neda bûn bi rêşeya rûhî) bixomîne, an bi dixwazî li dijî peyam û fermanên Xwedê bibe, wexta wê guman û zelalet bi wî xwe ye – ne dxwestina zor a Xwedê.
Wek gotinek pisporan: “Rêberiya Xwedê wek ronahiyê tav û baran li ser hemû kesan tê — lê hinek ji wan bi destê xwe xelas dibin lê ronahiyê qebûl nakin.”
Ev nîşan dide ku **Xwedê ser adaletê ne diçe**؛ rêberiya wî li hemû mirovan açe, lê nasîb bûn ji ser bijartina xwe ye.
---
Sedema Ku Xwedê Hemû Kes Ser Rê Nekinîne
Hin jî dibêjin: “Eger Xwedê bixwaze hemûyan re bê rêber, çima ev naxebite?”
Berê her tiştî, em divê bizanin ku **meqsûdê afirandina mirovan "ibadet û tekamula rûhî" ye — û ev bi *îradeya azad* re girêdaye.
Tekamula rûhî ne bi zor tê destkeftin. Divê mirovek bi hewl û bijartina xwe riyayê rast bigihêje.
Eger Xwedê bi zor iman, îta‘et û teqwa bidaye hemûyan, wexta wê jî hemû xasiyeta **xêr û şer winda dibûn؛ çimkî çêtir û xerab nivînan nema. Ev qalbê azmûna beşdarî ji navberê azadî û erade ye.
---
Gumrahî Çawa Pêwendî Dibe Bi Xwedê
Di hin ayetan de tê gotin ku “Xwedê dizelîle” — lê ev ne wateya astengkirina zorî ye.
Wateya rastî ev e: **Xwedê xasiyeta guneh û nefsê xirab û dûbarkirina wan** li ser mirovan dizanîne, heta wextê ku goştên rûhî wan bixalînin.
Mirov eger bi hewl û berxwedanê xirab bidome, carekê paqijbûna ewle di dilê wî de tê dizelî kirin، wexta wê jî xwe bi xirabî xwe razî dike و girêdayî wê dibinî.
Ev tê girtinê “Xwedê dizelîle” ne ji be'adaletiyê ye، belkî nîşandana rewşa tebijîye: Xwedê qânûna fıtratê da ku mirov bi kiraranî xwe xwe avêtinê.
Binêre:
- Zelalet encama guneh, nifaq, inat, gaflet û şer e.
- Lê rêberî encama tewba, îman û jihed e.
- Hemû ji bijartina mirov tê derketin، ne ji zorê Xwedê.
Xulasa
- Xwedê rêberiya xwe ji bo hemû mirovan dane، lê qebûlkirin ji aliyê wan e.
- Tewba û cihad sedemên mezin in ji bo nasîb bûnê rêberiyê.
- Rêberî bi zor tê nadin، lê bi erade û bijartina azad tê destkeftin.
- Zelalet ne dora Xwedê ye، lê encamê xweşiyan û xirabiyên mirovan e.
Bîner: Xwedê her gav di derîyê rûmet û peyman de nîşana xwe dide، lê qebûlkirinê wê ronahî, ji delê mirovan tê destkeftin.
