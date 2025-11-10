"Heta ku Riza Xan bêhicabî li welat nehate xistin, hejmara talaqê(jinberdanê) tune bû"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Hocet-ul-Îslam wel-Muslimîn Şêx Huseyîn Ensariyan, mamostayek navdar a medresê ilimê Hewze, di semînerekî di mezgefta Taleqanî de wisa got ku peyvên mal, dewlemendî û kelûpelên dinyayî pir caran di Qur’anê Pîroz de hatine bikaranîn. Li gorî wî, dewlemendî li çavê Xwedê zarûret e ji bo rêxistina jiyana mirovan, û derxistina dinyayê ji jiyana mirovan wek derxistina axiretê neqanûnî ye. Ensariyan got: “Xwedê dixwaze ku ebdên wî hem dinyayek avahî û hevseng û hem jî axiretek ronî û bi şeref hebin.”
Ensariyan zêde kir: “Armanca dewlemendiya dinyayî ne serşokbûn an avakirina qesran e; belkî ew e ku bawermend jiyana paqij û helal bijî, bi awayekî ku bi xwe û malbata xwe rêxistinê bike û ji destê dinan xwaziyê nekin.”
Wî di dawiyê de got ku dewlemendiya axiretê jî li ser sê bingeh e: bawerî, kirinên rast û exlaqê baş.
Mamosta bi nimûneyek ji hadîsa Pêxember (s.x.a) re wisa got:
“Ne ji me ye ku dinyayê ji bo axiretê berdê, û ne ji me ye ku axiretê ji bo dinyayê feda bike.”
Wî şîrove kir ku di bin gotina vê hadîsê de, ne riyazet û riyekeşîna Mesîhiyan qebûl e û ne jî dunya-xwaziyê û temaxîya Qaronî; her du çewtî ne. Dîn rêya hevsengiyê ye – navbera las û rûh, navbera dinyayê û axiretê.
Ensariyan bi biryarekî ji ser jiyana Pêxember (s.x.a) got: “Di dema Pêxember de, sê kes biryar da ku her roj rojî bigrin, hemû şevan ne razin û jinên xwe ji xwe dûr bikin. Lê Pêxember wan biryaran red kir û got: Ev qanûna Xwedê nîne.
Ez xwe bi tenasub îbadet dikim, ne hemû şev şiyarim û ne hemû roj rojecim, ji ber ku îbadetê ku bednê mirovan jî westî bike, nezanî ye, ne îbadet.”
Pêxember paşê wisa got:
“Kê gotiye ku paqijî di êş û mehrometiyê de ye?
Kê destûr da ku zînet û lêta helalên Xwedê qedexe bikin?”
Paşê wî ev ayet xwend:
“Tu mêr an jinê îmanedarê ne, gava Xwedê û Peygamberê wî biryar dan,
ne maf in ku bi xwe rêyek din hilbijêrin.”
Ensariyan di nûçeyê de jixwe bawer kir ku di hemû Qur’anê de mal bi du sifet tê naskirin — helal û haram. Wî got: “Xebata dijwar ji bo bidestxistina malê helal xwe di nav ibadetê de tê hesab kirin. Peygamber (s.x.a) fermand ku ibadet di ola min de heftê beş e, û şest û neh ji wan di kesba helal de ye.”
Ev gotin ji bo parastina mafên maliyê mirovan û emwalê giştî ye.
Ensariyan di dawiya xutbeyê de wisa got:
“Dîn tenê nimêj û roje nîne; dîn aqilî, evînî û axlaqî ye.
Heta ku Reza Xan bêhijabî nehatibû welatê, rêjeya talaq û têkiliyên neqanûnî sifir bû;
lê îro rêjeya talaq di welatê de di nav yên herî bilind ên cîhanê de ye.
Xwedê gava difirme: ‘Xwe bi zînet û rewanê xwe parêze’,
ev ferman ji bo qencî û sûda jin û mêr e da ku civak ji xerabiyên axlaqî were parastin.”
Ensariyan di dawiya gotinên xwe de şîrove kir: “Ol ne berdana dinyayê ye û ne berdana axiretê؛
belkî rêya olê, rêya hevsengiyê ye — navbera las û rûh, navbera dinyayê û axiretê.”
Şêx Huseyn Ansariyan got: Heta dema ku Riza Xan bêhicabî nehatibû welatê, hejmara talaqê û têkiliyen neşer’î (neqanûnî) sifir bû. Lê îro, hejmara talaqê di welatê de di nav rêzên yekem a cîhanê de ye.
