"Ehmed El-Şer li Qesra Spî; civînêk bê tîştekî fermî û bi peyamên veşartî"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Wezareta derveya Sûriyê ragihand ku Dewletên Yekbûyî careke din piştgirîya xwe ji gihîştina peymana ewlehiyê di navbera Îsraîl û Sûriyê de nîşan da.
Ev rewş piştî civîna wezîrên derve yên Amerîka, Sûriyê û Tirkiyê di Waşingtonê de, û di dema seferê fermî ya Ehmed El-Şer‘, serokkomara Sûriyê, bo Dewletên Yekbûyî de hat axaftin.
Di heman çarçoveyê de, Donald Trump, serokkomara Amerîkayê, got ku hukûmeta wî bi Îsraîl re tê hevkarî kirin ji bo başkirina têkiliyan bi Sûriyê re. Ew di bersiva pirsêk de derbarê borîya serokkomara Sûriyê, ku heta demekê kin li lîsteya reş a Waşingtonê wek yek ji serokên berê ya Al-Qaîde hatî qeyd kirin, wisa got:
“Hin kes dibêjin ku borîya wî têkiliyên giran hene… hemû me borîyek bi giraniya xwe me heye.”
Es‘ad El-Şîbanî, wezîra derveya Sûriyê, jî civîna navbera El-Şer‘ û Trumpê “bihêz û çêkûb” nasand û got ku di vê civînê de, di ser piştgirîya yekbûna neteweyî ya Sûriyê û avakirina dewletê de hate hêvîkirin.
Ew di peyamekî xwe de li torê civakî ya “X” de nivîsî:
“Ev civîn piştî mehên lêkolîna têgihiştî hat rêk xistin û hemû aliyên pelgeya Sûriyê hatin gotûbêj kirin.”
Seferêk bê tîştekî fermî û çavên li ser encaman
Sefera Ehmed El-Şer‘, serokkomara demkî ya Sûriyê, bo Dewletên Yekbûyî bi pêşwaziyek sar û hesabkirî ya ji aliyê Waşingtonê re hat pêşwaz kirin; wisa ku ew bi deriyê paşî hat xweşketina Qesra Spî (Kaxa Spîdê).
Ev diyarî ye ji têkiliyên şertdar a Amerîkayê û rêyeke ceribandinê di rêya normalkirinê siyasî de.
Rojnameya El-Axbar ya Lubnan nivîsî: di dema ku hêzên derbasî yên Sûriyê ev sefer “dîrokî” nasand û wî yekem serokkomara Sûriyê ye ku qadam li erdê Amerîkayê dide, hukûmeta Dewletên Yekbûyî bê her tîp tîştekî fermî Ehmed El-Şer‘ pêşwaz kir.
Civîna wî bi Donald Trump, serokkomara Amerîkayê, di derve deriyên girtî de hat kirin û tiştekî girîng ji wî civînê derneketin.
Qesra Spî tenê bi daxuyaniyek kurt ragihand ku Trump bi El-Şer‘ re civînek kir.
Heman demê, Wezareta Xazîneyê Amerîkayê bîranîna kir ku hemû sanksyonên li dijî Sûriyê, tê de yên serokkomarî û qanûna “Qeysar”, hatine rawestandîn.
Di daxuyaniyeke Serokkomaratiya Sûriyê de jî hatiye gotin ku ev civîn bi beşdariya Es‘ad El-Şîbanî û Marco Rubio, wezîrên derve yên her du welatan, hate rêxistin û mijarên gotûbêjkirî têkiliyên duwelatî, rêyên pêşvebirinê û mijarên herêmî û navneteweyî bûn.
