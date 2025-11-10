Planên PDK û YNKê ji bo serketina di hilbijartinên Iraqê de çi ne?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di dema hilbijartinên parlamanê ya Iraqê ya 2025an de, ku hatîye destnîşan kirin ku di 11ê Novemberê de dê were lidarxistin, Partiya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtiya Nîştimanî wek du partiyên sereke yên Herêma Kurdistanê li benda ku carêkî din zêdetir kursiyên herêmê li Baxdadê bistînin. Ev jî bi salan zêde ye ku şêwaza serwerî, têkiliya eşîretî û torên neteweyî yên piştgirî sedemên sereke yên berdewamîya hegemonyayê yên van du partiyan dibin.
Di salên berê de, di nav herêmê de rewşa siyasî guherîye, ku bi awayekî zêde têkildar e bi torên piştgirî yên di çarçoveya "qertê taybetî" de.
Ji sala 2019an ve, bi serokatiya Mesrûr Barzanî, dewleta herêmê siyaseta xwerû ya taybetkirina rêjeya berbilav a xizmetên giştî dest pê kir, û gelek peywendiyên vê taybetkirinê hatin dayîn destê kompanîyên ku an jî xwedî malbata serokê hukumetê bûn an jî ji aliyê nêzîkan û hevpeymanên siyasî yên wî ve hatin rêvebirin.
Li herêma ku li kontrola Yekîtiya Nîştimanî ye, rewşa heman şêwazê berdewam e, û kompanîyên ku xwedî malbata Talabanî ne li Silêmanî rolêkî girîng hene.
Li Hewlêr û Duhok, kompanîyên wek "Nors Light" û "Estêr" ku têkiliya wan bi Mesrûr Barzanî heye, rolêkî girîng di projeyên aborî û xizmetan de hene. Heman demê de li Silêmanî, "Qeywan" yek ji damezrandinên aborî yên nêzîkî Yekîtiya Nîştimanî ye. Hemû van toran, hezarên karmend hatine damezrandin, an jî bi rêya peymanekî derve, û gelek caran ev karmendan bi awayekî acîk an jî veşartî hatine teşwîq kirin ku piştgirîya partiyê desthilatdar bikin.
Ev rewş di hilbijartinên heyî de rolêkî diyar dike. Di salên berê de, deh kompanîya mezin li Hewlêr û Duhok bi xwedîtiya rastî an nêrastî ya malbata Barzanî çalak bûn, û "Nors Light" niha balafirekî sereke ya aborî ya dewletê ye, ku karên xizmetê giştî bi qertê taybetî diguhezîne û li kontrola partiyê desthilatdar de ye.
Beşekî girîng ji xizmetên giştî wek têkiliyên bijîşkî, belavkirina dermanên taybetî û kontrola kaliteyê li rêxistinên giştî li destê kompanîyên binçavkirî yên "Nors Light" e. Bi vê awayî, ne tenê kêş û qazancê aborî ya herêmê tê dayîn destê torêkî taybetî, lê her weha kontrola rêhendan yên cûda yên jiyana rojane ya gel jî tê dayîn destê vê torê siyasî-aborî.
Seyirter ev e ku kompanîyên "Nors Light" di mehên berê de rolêkî girîng di rêveberiya hilbijartinan de hebû, û gelek projeyên avahî û xizmetan ku di medyayê de bi amadebûna serokwezîrên herêmê têne pêşkêş kirin an jî têne reklam kirin, wek şeqam û park û navendên bijîşkî, ji aliyê van kompanîyan ve têne pêk anîn. Di van projeyan de hezarên kes hatine damezrandin ku baş dizanin ku cihê karê wan têkildar e bi serokê hukumetê û berdewamîya pêgeya partiyê desthilatdar, ew jî sedemê ewlehiya karê wan dibe.
Heman demê de li Silêmanî, nimûneyekî wekhev ji bo kompanîyên "Qeywan" û gelek torên nû yên li boarên avahî, pîşesazî û kontrola sınûrên bazirganî hatine damezrandin, û wek torêkî aborî yên têkildar bi Yekîtiya Nîştimanî têne xebitandin. Bi taybetî piştî xurtbûna Bafel Talabanî û Qubad bi serokatiya Yekîtiya, van toran zêdetir yekgirtî û rêkûpêk bûn, û niha beşek ji stratejiya hilbijartinên partiyê wan ne. Heke jî hewlêkî girîng heye ku ev model li Kerkûk jî were berdewam kirin, lê kêşên etnîkî û rêxistinên siyasî yên li wir destnîşan dikin ku ev model nikare bi serfirazî were guherandin.
Bi vê awayî, torên piştgirî yên di qewareya "qertê taybetî" de bûne bingehê desthilatê siyasî li Herêma Kurdistanê, û ev rewş bi guherandina bêrîya aborî, xizmetên giştî û rêveberiya hilbijartinan, sedemê zêdekirina têkildariya gel bi partiyên desthilatdar dibin. Ev jî kêşên siyasî zêdetir sinordar dike, û ew xetere têne pêşkêş kirin ku hilbijartin bibin amûrêkî formal û qewazêkî desthilatê ku li destê torêkî taybetî yên nêzîkî hukumetê ye.
………………………
Dawiya Peyam/
Your Comment