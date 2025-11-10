"Lêkolîna dimên civakî û dînî yên Elewiyan a Tirkiyê di civîna Qumê de/ Koka dîrokî yên dûrbûna Elewiyan ji nimêjê û hewlên dedeyan ji bo vegerandinê..........

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Civîna zanistî bi sernavê “Jiyana civakî ya Elewiyan a Tirkiyê” di rojekê duşemê, 19'ê Mijdarê 1404'an de, di zanîngeha Baqirul-ulûm a Qumê hate lidarxistin.
Ev civîn di çarçoveya rêzekê civînan bi sernavê “Jiyana civakî ya Şîayên herêmên cîhanê” de, bi teşkîla Komela Zanistî ya Dîroka Civakî ya Şîayên Faizûn û bi hevkarîya Komela Dîrokpezwanên Hewzaya Îlmiyê hate rêxistin.
Di vê civînê de, Dr. Zehra Kebîrîpûr, lêkolîner û xebatkarê dîroka teşeyyuê, li ser rêçeyên dîrokî, çarçoveya civakî û guherînên dînî yên civaka Elewiyan a Tirkiyê axivî.
Li gorî rojanamera ABNA, Kebîrîpûr got ku peyva “Elewî” ji ber têkiliyê bi Emîrul-Mu’minîn (s.x) û Pêxember (s.x.a) ji bo şagirtên vê rêbazê têkildarîya pozîtîv heye. Ew jî tevsîya da ku Elewiyan û Bektaşiyan rîşeyek yekgirtî hene û dedeyan, ku navenda dînî yên Elewiyan in, di gotûbêjan de li ser yekbûna van du komeyan insist dikin.
Wî jî got ku sembola Zulfiqar, wekî halqeyek an kolyeyek, li ser girtîya zêdetirê Elewiyan, bi taybetî di nav mêrên Tirkiyê de tê dîtin û ev sembol wekî teslîs ji bo Mesîhiyan, cihê taybet û rûmetekî mezin li nav Elewiyan heye.
Di Cemxaneyê Sêyid Sabri de jî destnîşanek bi hevoka «لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار» “La fetâ illâ ‘Alî, la seyfe illâ Zulfekar” bi zimanê tirkî ya Stenbol û bi wêneya Emîrul-Mu’minîn (s.x) hatiye nivîsîn û avêtin.
Avahî(Pêkhateya) û rîşeyên (dîrokî)dûrbûnê
Dr. Zehra Kebîrîpûr rîşeyên Elewiyan a Tirkiyê girêdayî koçberiya mezin a tayfeyên tirk-zarok da ku piştî hêzkerdina Moğoliyan li ser Îranê dest pê kir, nas kir.
Wî got ku Hacî Bektaş Welî, ku ji bajarê Nîşabûrê bû, xwe jî yek ji wan koçberan bû ku li Anatoliyê penaber bû. Ew di gundekê de (ku îro bi navê Hacî Bektaş tê zanîn û qebrê wê jî li wir e) yekemî dergaha xwe ava kir.
Bektaş Welî di nav Tirkmanên ku li bin zulum û cihên tirkî nasnameyê dijîn de hezkirî bû, û ev kesên rûmetdêr li ber wî dihatin berhev kirin.
Lêkolînerê dîroka teşeyyuê jî di derbarê demên guherîna Elewiyan de axivî û got:
di demê sêyemîn de, dewleta Osmanî dest bi zordestiyekî giran kir, ku encamê wê bû qedexekirina Bektaşiyan û girtina dergah û tekkeyan.
Ew zulum û qetl’amên, wekî kuştina 4 hezar Elewî ji destê Sultan Murad (ku bi navê Qûycu Murad tê zanîn) û serhildanên wekî Babayiyan û Celaliyan, hemû sedemê birina mezin bûn.
Dr. Kebîrîpûr di dawiyê de got ku ev rebenî û zulumên siyasî sedem bûn ku Elewiyan ji ber çavkanî û lêpirsîna dewletê xwe bi çeşitên çiyayî û deverên giran-dest veşêrin.
Bi vê awayî jî, dûrbûn û jiyana di bin destnîşanê de, bi hêzî têne girtin û bi parêzgeriya dînî û civakî ve bûye beşekî ji nasnameya wan.
Avahî û rîşeyên dûrbûnê
Dr. Zehra Kebîrîpûr rîşeyên Elewiyan a Tirkiyê girêdayî koçberiya mezin a tayfeyên tirk-zarok da ku piştî hêzkerdina Moğoliyan li ser Îranê dest pê kir, nas kir.
Wî got ku Hacî Bektaş Welî, ku ji bajarê Nîşabûrê bû, xwe jî yek ji wan koçberan bû ku li Anatoliyê penaber bû. Ew di gundekê de (ku îro bi navê Hacî Bektaş tê zanîn û qebrê wê jî li wir e) yekemî dergaha xwe ava kir.
Bektaş Welî di nav Tirkmanên ku li bin zulum û cihên tirkî nasnameyê dijîn de hezkirî bû, û ev kesên rûmetdêr li ber wî dihatin berhev kirin.
Lêkolînerê dîroka teşeyyuê jî di derbarê demên guherîna Elewiyan de axivî û got:
di demê sêyemîn de, dewleta Osmanî dest bi zordestiyekî giran kir, ku encamê wê bû qedexekirina Bektaşiyan û girtina dergah û tekkeyan.
Ew zulum û qetl’amên, wekî kuştina 4 hezar Elewî ji destê Sultan Murad (ku bi navê Qûycu Murad tê zanîn) û serhildanên wekî Babayiyan û Celaliyan, hemû sedemê birina mezin bûn.
Dr. Kebîrîpûr di dawiyê de got ku ev rebenî û zulumên siyasî sedem bûn ku Elewiyan ji ber çavkanî û lêpirsîna dewletê xwe bi çeşitên çiyayî û deverên giran-dest veşêrin.
Bi vê awayî jî, dûrbûn û jiyana di bin destnîşanê de, bi hêzî têne girtin û bi parêzgeriya dînî û civakî ve bûye beşekî ji nasnameya wan.
🔹 Wergerên bi Kurmancî
Ew di derbarê sedema dûr bûna Elewîyan ji nimêja de got:
Di dema zordestiyê de, Elewî ji ber ku li hêzên Osmaniyan nehatin naskirin (çimkî nimêja wan ji yê Ehlê Sunnet cuda bû), ew nimêjê rawestiyan. Bi demê re, nimêj ji fiqhê wan dûr bû.
Lê her wiha, di malên dadeyan de destnivîsên kevn hatine dîtin ku di wan de hemû hukmên nimêjê, wudû û gûslê bi awayekî şîî hatiye nivîsandin, ku nîşan didin ku nimêj beşek sereke ya îmana wan bûye.
Lêkolînerê dîroka şîîtiyê jî zêde kir: herçiqas çalakiyên Elewîyan di serdema Komara Tirkiyê û hukûmeta Atatürkê de rawestiyan û xaneqeya Hacî Bektash Welî bû muzexane, lê Elewî Atatürk wekî xelasgerê xwe dizanin û wî ji Osmaniyan pêş dikin. Ji ber vê yekê, wêneyê Atatürkê bi hev re bi wêneyên Emîrulmû’minîn (S.X) û Hacî Bektaş Welî di hemû cemxaneyan de tê dîtin.
🔹 Pêkhateya Etnîkî neteweyî, Mercaî û “Dûşkunlûk”
Hejmara Elewiyan li Tirkiyeyê tê hesibandin ku heta 30 milyon kes in, lê ji ber cihê neteweyî (Turkman, Kurd, Zaza û Nusayrî) û belavbûna wan, wan serokatiyek navendî tune ye û nikarin mafên xwe ji dewletê bistînin. Cemxaneyan bi piştgirîya gel dixebitin û ji alî dewletê piştgirî nîne.
🔸 Dede; Merceya Tam
“Dede” merceya tam a Elewîyan e di hemî beşên jiyanê de. Ev pad dema mirasê ye û tenê ji sîdayan tê derbas kirin.
Hat gotin ku di nav Elewiyan de pênc awayên tefsîrê ya ji ser Mîrê Mûminan Îmaam Elî(s.x) heye, û ev xwe jî sebebê cudaî û nebûna merceya yekane ye.
🔸 Postnişînî
Rêsma “postnişînî” (rûniştina dede ser postê berxê) rêsma kevn e. Ev nimûneyekî ramana cihê taybet a Abdulmusa, ku pêşandeyê rêberiya tarîqa piştî Hacî Bektash Welî bû, tê nasîn.
🔸 Sîstema dadweriyê ya “Dûşkunlûk” (Düşkünlük)
Elewî ji bo çareserkirina niza û pirsgirêkan xwe ber bi dadgehên dewletê naçin. Dede li ser çareserkirinê destûr dide.
Heke kesek (wekî mêr ku ji jinê xwe zilm kiriye) hatibî nas kirin ku xelet e, ew dibêje “dûşkun”.
Dûşkunlûk jinezekî cezayê civakî ye ku li gorê wê, ew kes ji civatê derdikeve, mafê beşdariya cemê tune ye, û kesên din bi wî ne dişûnin, ne dişûnin û ne firotinê bi wî dikin.
Ev tirs ji derxistinê sebeb dibe ku niza di nav civatê xwe de bi awayekî aram çare bibe.
🔹 Rêzimanên ibadetî, Semâ‘ û Muharrem
Elewî 12 İmam tê qebûl kirin û ji sembolên Ehl-ul Beytê(s.x) wek Zülfikar û wêneyên îmamên (bê Îmam Mehdî (A.C.) ku wêneya wî bi ronahiyê tê girtin) têkildar dikin.
Di derbarê rêzima Semâ‘ de hat gotin: Tefsîra Elewî ji Semâ‘ ve, têkiliya wê bi Merajê Peygamber (S.X.A) ye. Peygamber şilê tîkînê ji bo Emîrulmûminîn Îmam Elî(s.x) da û belavkirina wî di nav hevalên xwe de, sedemê halê xelse û girtina wan di dor hev de bû.
Rêzimanên civakê wan tê de: çalakîya muzîkî ya ôzan û xwendina Nefs (deklemeyên bi mijarên êxlaqî) hene.
Muharrem ji bo Elewiyan gelek girîng e. Ew 12 rojên yekem a Muharremê roje xwe tînin û roja duwanê ew iftar dikin. (Di salê de wan 18 roj roje tînin lê di mehê Ramazanê de roje tînin na.)
Ji ber hejmara mezin a Elewiyan, Aşura li Stenbol bi taybetî ji hêla wan ve tê rêve kirin û heta
serokwezîrê Tirkiyeyê jî di çalakiyên wan de beşdar dibe.
🔹 Rêwşa Şî‘î û Navenda Erdevîl
Lêkolînerê dîroka şî‘îtiyê di derbarê vegerê fîqha şî‘î li hin cemxaneyan de got: Hin dede nimêja şî‘î dixwazin (lê ji ber parastina merceîyetê, ev tişt bi veşartî tê kirin).
Ew jî zêde kir ku hin cemxaneyan kirine ku pirtûkên sereke yên şî‘î wek Usûl al-Kâfî, el-Mîzân ya Allâme Tebâtabâî û Bîhar ul-Anvâr bi zimanê Tirkî wergerînin.
Di dawiyê de xebatkar diyar kir ku Elewî pêşî ku berê ser Kûfeyê/Kerbelayê derbas bibin, li Erdevîl têne û maqbara Şeyx Safîddîn û Safwîyan ziyarêt dikin. Girîngiya Erdevîl di rêzimên wan de wek girîngiya Meka û Medîne ye.
.........
Dawiya peyamê/
Tags
Elewîyên Tirk
Elewîyên Nîşabûrê
Hecî Bektaşê Valî
Camxanê
Şîa
Elawî
Türkiye
Arnewidistan
Balkan
Your Comment