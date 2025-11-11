  1. Home
Du hezar çavdêr çavdêriyê li ser hilbijartinên Parlimana Iraqê li Herêma Kurdistanê dikin

11 November 2025 - 11:16
Berdevka Çavdêrên Şefafiyeta Hilbijartinan li Herêma Kurdistana Iraqê ragihand ku 1921 çavdêr dê li çar parêzgehên Hewlêr, Dihok, Silêmanî û Kerkukê hilbijartinên parlimana Iraqê li Herêma Kurdistanê bişopînin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Selme Fatihê got ku çend rêxistin çavdêriya pêvajoya hilbijartinên parlimana Iraqê dikin. Li Silêmaniyê 10 rêxistin, li Hewlêrê pênc, li Dihokê du û li Kerkukê şeş ​​hene. Her wiha ji bo birêvebirina tevahiya pêvajoya hilbijartinê desteyek hatiye avakirin ku ji serokên rêxistinan û parêzgaran pêk tê.

Selme Fatihê got ku li Silêmaniyê 605 çavdêr li 506 navendên dengdanê, li Dihokê 636 çavdêr li 351 navendên dengdanê û li Kerkukê jî 113 çavdêr li 215 navendên dengdanê çalak in.

