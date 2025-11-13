Mucîzeya beşdariya jinan di pêşketina aborî ya malbatê de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Analîza Hedîs û Rola Jinan di Pêşketina Aborî ya Malbatê de
1. Wateya Hedîsê:
Hadîsa Pêxember (s.x.a) "Bi jinan zewic bikin, bêguman ew rizq têxin" di xebata Abna de bi awayekî zêde şirove dibe. Ev gotin nîşanê wê ye ku hevsengiya jin û mêr tenê peywendiya hisî nîne, lê herwisa çarçoveya afirandina şansên nû yên aborî ye.
2. Hevkarî û Rizqê:
Zewic wekî bingehê civakî, şebekeyek hevkarî di navbera jin û mêr de ava dike. Jin bi afirandina aramîya rûhî, mêrê xwe teşwîq dike ku zêdetir xebitîne û çêbûna xebat û afirandinê bi rê ve bibe.
3. Rêveberiya Aborî ya Malbatê:
Jin di nav malbatê de rolê rêveberê aborî dike. Bi plan kirina xerc û rêxistina karên malê, ew di berê xercê bêkêmasî digire û rêya pargirtin û sermayekirinê vekiriye.
4. Perwerdeya Zarok û Serwerdariya Demdirêj:
Jin bi perwerdeya zarokanê yên xwedî şan û hêner, di rastî de di sermayekirina herî girîng a aborî de beşdar dibe. Zarokên karxwaz û pispor, serwerdariya demdirêj ji bo civakê têne afirandin.
5. Rêbazên Veşartî yên Aborî ya Zewacê:
• Pêşveçûna Têkiliyên Civakî: Zewic şebekeyek têkiliyên nû ava dike ku dikare şansên bazirganî û karî afirîne.
• Veqetandina Kar û Pisporî: Di malbatê de kar û mesûliyet bi awayekî xweber tê parastin, ku ew bi xebatê zêde û karî zêdetir têne girtin.
• Afirandina Hêvî û Mesûliyet: Zewac hêvî û amanca dirêj demî afirîne, ku ew bi hêzê xebatê û pêşveçûnê têne girtin.
6. Encam:
Ev hadîs, jinê ne wekî xerc, lê wekî sermayekê girîng dîtine. Bi afirandina aramî, rêveberiya çavkaniyê û perwerdeya zarokên pispor, jin rolê bingehîn di pêşketina aborî ya demdirêj de dike.
Dawiya Peyam
Your Comment