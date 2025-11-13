Çîroka nûnerê Taybet a Amerîkayê li Sûriyê li ser Civîna Trump û Ehmed El-Şer‘

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –Tom Barak: Civîna Trump û Ehmed El-Şer‘ guhartineke dîrokî ye di têkiliyên herêmanî de
Tom Barak, nûnerê taybet a Dewletên Yekbûyî yê li Sûriyê, hûrguliyên civîna dîrokî ya serokê Sûriyê Ehmed El-Şer‘ bi serokê berê ya Amerîkayê Donald Trump di Qesra Spî de vekir. Wî civîn "xaleke girîng di têkiliyên herêmanî de" nav kir û ragihand ku pêvdanên sereke jî di nav de hatine civandin.
Barak di danegeyeke fermî de got ku vê civîn, ku hefteya borî di Qesra Spî de li Waşingtonê bû, yekemîn civîna serokê Sûriyê bû ji demê serbixoyîya vê welêt ve di sala 1946’ê de. Wî ev civîn "guhertineke dîrokî" nav kir û wateya wê li ser derketina Sûriyê ji tenêbûn û tevlîbûna wê di hevkarîya herêmanî de şîrove kir.
Barak di bêyaneya xwe de jî got ku Trump ragihand ku hemû embargoyên Amerîkayê li dijî Sûriyê wê betal bibe da ku firsetek rastî ji bo nûjenkirin, ragihandin û hevpeyvîna aborî bê afirandin. Di vê civînê de, serokê Sûriyê soz da ku wê bi koalîsyona navneteweyî ya dijî DAIŞ re beşdar bibe û di şerê dijî komên terorîstî de bi Amerîkayê û hevkarên wê re hevkarî bike.
Barak herwiha agahî da ku civînek sê-alîkarî bi beşdariya wezîrên derve yên Amerîkayê, Tirkiyeyê û Sûriyê hate birêvebirin. Di vê civînê de, plana nû ya hevkarîya aborî, parastinî û civakî ya Sûriyê bi Tirkiyeyê û Îsraêl hate şêwaz kirin.
Di daxuyaniyê de jî hatî nîşandan ku tevlêkirina hêzên Sûriyeya Demokratîk di çarçoveya nû ya Sûriyê de û bihêleketina agir-bistînê di navbera Îsraêl û Hamas de wê bibe pêşwaziyek stratejîk.
Nûnerê Amerîkayê rolê Tirkiyeyê di vê prosesê de "şayeste ya sipas" nav kir û ji koalîsyona fireh a Qeter, Erebistanê Siûdî û Tirkiyeyê wekî sedemek vegerîna Sûriyê bo cih û rolê xwe ya herêmanî bîra kir.
Di dawiya danegeyê de, Barak daxwaz kir ku qanûna Qeysar bi temamî ji hêla Kongreya Amerîkayê ve betal bibe da ku hukumeta nû ya Sûriyê bikaribe aboriya xwe bijartîne û gelê Sûriyê û cîranên wê ji ewarî, ewlehî û pêşketinê bahur bibin.
"Tom Barak, nûnerê taybet a Dewletên Yekbûyî yê li Sûriyê, hûrguliyên civîna dîrokî ya serokê Sûriyê Ehmed El-Şer' û Donald Trump di Qesra Spî de vekir."
