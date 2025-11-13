"Reswayiyekî nû ya sîyonîstan; sê lîstikvanên topa pîya îsraîlî tecawuzeke komî li ser mêvana(torîstekî) amerîkî kirin."

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beyt ê(s.x) – ABNA –Polîsa Îsraîlê sê lîstikvanên topa pîyan yên ji bajarê dagirkerî ya Netanya bi tûhmeya tecawuzê li dijî mêvana amerîkî ya 29 salî di Tel Aviv de girt.
Li gor medyayên Îsraîlî, ew qurban piştî ku di şevekê şeniyê de bi yek ji wan tuhmbaran re hev dît, di mêxanxaneyekê ku di navenda Tel Aviv de ye hat tecawuz kirin, û tê gotin derman ji ber vê bûyerê berê wî bûyerê ji wî re hatiye dayîn.
Lêkolînên destpêkî nîşan da ku yek ji wan tuhmbaran ew jin hevdîtîye û dû re du hevalên xwe bûye da ku werin otêlê. Polîs piştî berhevkirina delîl û lêpirsîna şahîdan sê zilamên di navbera 21 û 25 salî de şevê duşemê girt. Ew kesan yek jî lîstikvane li ligaya sereke ya Îsraîlê, yek jî li Ligaya A û yek jî lîstikvane berê ne.
Parêzvanên yek ji wan tuhmbaran gotine ku mijûlê xwe tûhmbarîyên radikiriye û dibêje “hemû têkiliyên bi razîbûna hemberîn bûn û tecawuz nehat kirin.” Lê belê, polîs daxwaz kir ku wan di girtîgehê de bimînin heta lêkolîn domîne û wan di dadgehê parêzgehê Tel Aviv de binerxîne.
Ev dosye di dema ku çend salên dawî de gelek raporên li ser tundî û tecawuzên sekssî li dijî Filistînan ji hêla hêzên Îsraîlî ve hatiye belavkirin de hat nîşandan. Navenda Mafên Mirovan a Filistînî (PCHR) di nûjiyan de ragihand ku kampanyayek “şekenceya sekssî ya sistematîk” li dijî girtîyên ji Deriyê Xazze ve tê kirin û delîlên tecawuz, binenaskirina bi zor, xerabe bikaranîna tişt û heywan û xwarina rûhî pêşkêş kirine.
Bûyerên dawî her weha bi vekirina agahiyên nû yên li ser tecawuzên li girtîyên Filistînî û raporên berê yên li ser qurbanên navdar, balê dinyayê ji bo şêwazek tekrarkirî ya tecawuz û xerabe bikaranîna sekssî li Îsraîlê xwest. Ev dosyeya nû jî mînakê din e ji têgihiştinên mafên mirov û ewlehiyê mêvan û girtîyan li Îsraîlê.
Dawiya Peyam/
Etîket: Îsraîl – mêvana amerîkî – rasoayîya sekssî – Tel Aviv
Your Comment