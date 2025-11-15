Elame Tabatabayî dibêje ku parastina civakê pêdivî ye bi “edalet” û “qanûnê be”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Elame Seyîd Mihemmethuseyn Tebatebayî ne tenê wekî filozof û mufessirê mezin di rêzeya îslamî-şîʿeyê de tê nasîn, lê herwiha wekî neterîya zanistê civakî û felsefeya siyasiyê ya îslamî jî tê hesibandin.
Di nav hemû pergalên wî de, “El‑Mîzan fî Tefsîr‑ê Qurʾan” hemîjîkayê girîngtirîn û hêvîdar tê hesibandin ku fikirên civakî û dînî yê wî tê de şîrove dikin.
Tebatebayî di ber hevkarîya zanên serdemê xwe – taybet bi rihên di navberî macâhebên madî, wekî markîsîzm – de, hewldaxist ku sîstema civakî ya li ser pîvên Qurʾanî û felsefî pêşkeş bike.
Rêbazê xebata wî bi “rêbaza aqilî” an jî “felsefî” tê daneîn. Li gorî wî, her rewşa civakî berê ji ku bibe tiştê “koma” de heye, yek tiştê mirovî ye; divê wî bi pîvên ontolojîk û antropolojîk were lêkolîn kirin.
Bingehên Felsefî û Zanistî‑Civakî
Di tefsîra El‑Mîzan de, Tebatebayî pir girîngiya fitretê (xelsa Xwedê kirî ya mirov) radike. Wî mirovê bawer dike ku bi fitretê xwe rastîxwaz, towhîdgir û axlaq‑xwaz e.
Fitret di şîroveya wî de yek xezîneya zanîn û şûrtiya têbînê ye, ku mirov bi xweyî ber kişwerê kemal û saʿadetê hildike.
Li dijî fikrên klasik ku “civak‑zayînî” an medeniyet dikin wekî tiştê xuyayî ya mirî ji mirovê, Tebatebayî dîtina xwe li ser bingeha “destûra zorê” têne dayîn.
Ev zor, ji xasiyeta fitrî ya mirovî tê zêde kirin ku ew “ġerîzeya istixdamê” nav dike — wate, xwestina ku mirov baştir ji hevkaran û cehên cîhanî bi kar bîne da ku bandor û xwestên xwe çê bike.
Wî bawer dike mirov, bi ḱemiyayên xwe yê bedenî û wîjdanî, nekarê hemû pêdiviyan xwe bixelî û bi zor divê bi kesên din hevkaribe.
Lê ew întizam bi xwedî pêdakirina dad û qanûn tê parastin, heta ku qejî û çavata ji wan ji ber istixdamê rawestine.
Ji bo vê yekê, Tebatebayî jî nexweşiyên civakî dike di du curn de:
- Nexweşiya xuyayî (tînî) – ji grîzeya istixdam û cûdahiyên tabîʿî tê şandin;
- Nexweşiya dînî – ji hesed, îsîyan û xiyaneta gundiyan dînî.
Wî dizanî ku şerîʿetên Xwedê li ber yekemê hatine dayîn, ne ku kesên xwe bi zor dînê bibin, lê ku çekan û çewtîyên ji nav civakê derxînin.
Mahîyetê Civak û reseniya Tevliqî “asliyeta tevlihev”
Di lêkolîna xwe de, Tebatebayî dîtina kollektivî ya civakê destpê dike — civak wekî “tana mirovî ya bijî” ye ku xweyî hêz û karîgerîya din e, ji ber ku yek yek kesên wî bi xanî nake.
Her çend wê hesteya “ruha civakî” tê dayîn, lê Tebatebayî bi vê jiddîna mirovî nizanîne; wî fikra “xwedîbûnê tevliqî” pêşkêş dike: hêz û erka civak bi heman demê pêdiviya erka kesekî jî tê nasîn.
Di dîtina Qurʾanê de, xuyang e ku deav û mirina neteweyan tê de ji hêla “sînete Xwedê” ve wekî tiştên xwe derxistin; lê herwiha “mesuliyeta mirovî ya bi kes” jî hiştîye nav cih.
Ev muzanan têne bi rêya fitretê Xwedê‑dayî têli kirin: têk‑û‑pêya maf û pêdiviyên şexsî û civakî.
Azadî, Qanûn û Hukûmet
Li gorî Tebatebayî, qanûnan îslamî li ser aqil û fitretê mirov hatine dirakirin. Aqilê fitrî mirovê tê nasîn wekî destûra peymana xwe rêya rast, towhîd û dad dike.
Ji ber vê yekê, hukûmet divê li ser axlaq, dad û keremê mirovî were xebitandin, û ew “temînê ewlehiyê û xweşbûnê madî û manewî” ya gel dide ser winda.
Azadî di fikra wî de tiştê bêsînor nîne; ew tenê di çarçoveyê fitret û qanûnên Xwedê tê zêdekirin.
Di civakê dîrokî ya îslamî de ku gelê wê bi îman bûn, dewlemendiya reya giştî di sînorên nepeniya hukûmên Xwedê de tê pejirandin.
Lê ev “rêy” nekarê xwedîbe bi derzî kirina mafê Xwedê; hêdî ku ew tenê çarçoveyê rastî û axlaq parastin dike.
Wî di tefsîra ayetê «لا اکراه فی الدین» “Lâ ikrah fî’d‑dîn” de bi raxistin vedixwîne ku anbiya mafê zorxistinê nizanin — ew tenê “el‑belagh el‑mubîn”, şandina paqij û vekirî ya peyamê, li ser xwe digirin.
Bi awertiya vê, bi ayetên wekî «أَنُلْزِمُکُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا کَارِهُونَ» “Anulzimukumûhâ wa antum lehâ karîhûn” ew destnîşankan dike ku zor, nijbarîya îna dînî tê qedexekirin.
Xulasa
Fikr û civakşinasîya Tebatebayî di “El‑Mîzan” de nîzamê yekgirtî ya li ser fitret û aqil tê afirandin.
Civak bi xweyî “zorê têkildarî û ġerîzeya istixdamê” tê pêda bûn, lê buhayê wî depêve li dad û qanûn — endamên wê jî bi fitretê Xwedê‑dayî têne rêberkirin.
Ev hesib, Tebatebayî dike yek ji pêşengên felsefeya civakî û tefsîrê civakî di cîhana Îslamê ya nûjîn de.
Your Comment