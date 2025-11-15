"Mamoosta Îmamî: Ger em hêza astengkirinê tunebûya, rewşa welatê me jî cuda bûya "

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Mamoste Abdusselam Îmamî, îmamê roja Îne ya Mehabadê, di xutbeyên vê hefteyê de bi girîngiya hêza parastinê ya welêt re got ku: beşa girîng ji izzet û serketina Îrana Îslamî ye, ku bi riya pêşveçûna balafirî û hêza parastinê hate bi dest xistin. Ew di gotina xwe de nîşan da ku niha Komara Îslamî li qada rêbazên mûşekan destê xwe yê berbiçav heye.
Mamoste Îmamî bi îşaretê roja şehîd bûna Hesên Tehranî Muqadem û bîranîna cihê şehîdan di pêşveçûna zanistî û parastinî ya welêt de, zêdekir ku: pirraniya hêza misilî û xebatên hawafirî yên Îranê ji hêla zanîndar û serbazên wekî şehîd Tehranî Muqadem, Emîr Elî Hecîzade û şehîd Baqirî hate afirandin; divê em ev fedakariyan bi hêvî û rêzdarî biparêzin.
Wî di dewamê gotinên xwe de axivî: eger ev hêza parastinî tune bûya, welat dikarî bi hewceyên wekî Suriyê û hin welatan din rûberû bibe.
Mamoste Îmamî herwesa ji alîkariyên gel bo hêzên leşkerî re sipas kir û got: hêzên leşkerî parastinê ewlehiya gel in û gel jî piştgiriya wan dike.
Di parçeya din a xutbeyê de, ew ji dadgeh û hêzên ewlehiyê ji ber şermezarî û cezadinên wan re li dijî bexorîna mala xelkê sipas kir û daxwaz kir ku ev kar fêrî were domandin.
Mamoste Îmamî di dawiyê de bi îşaretê qirîza kêmasiya avê got: di vê rewşê de divê em bi istîxfar, dadperwerî, emr bi marûf û nehî ji mûnkir, pêwendiya xês û xwîşkî, dayînî zekat û xwendina nivêja baranê, ji Xwedê re rahmet bixwazin.
Ew ragihand ku rojê sêşem yeyê nêzîk nivêja baranê bi hev re tê kirin.
Di dawîyê gotinên xwe de Mamoste Îmamî bi penasekirina girîngiya çand û xwendina pirtûkan û parastina tenduristiyê ji rêya werziş û xwarina sax jî bawerand.
