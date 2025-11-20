Mizgefta Şîe ya Norwêcê Merasîmek ji bo Rûmetdayîna Mezûnên doktorayê + dawîkar bû + wêneyan

"Li gorî ragihandina Ajansa Navneteweyî Ehl-ul-beytê (s.x) ـ ABNA ـ Mizgefta Tewhîd li Norwecê bû xebatkarê pîrozbahiyê ji bo 'Taêhd Akademik Awards' ku di nav de ji xwendekarên qediya doktorayê pîrozbahî û sipas kirin; ev bûyî bi qebûlkirina gelekî ji aliyê misilmanên herêmî û civata mizgeftê re rehet bû û veguherîye bîranîna pîrozbahiyê."
"Rûpelê dijîtal ku bi mizgeftê re tê girêdan di ragihandinekê de bi rêz û sipas ji beşdarîyên seremoniyê re nivîsand: 'Perwerdehê ji me amûrên didin da ku em biguherînin, pirdan ava bikin û pêşerojekî baş çêbikin — mijarekî ku li Mizgefta Tewhîd ji bo me girîngiya taybetî heye.' Di seremoniyê de di serdana rola perwerdehê de li guherandin, piştgirîya têkiliyên civakî û çêkirina pêşerojekî baş hate daxuyandin."
"Herwesa ev mizgefta şîa di postekî dijîtal de bi rêz û sipas ji hemû kesên ku di serketina vê bûyî de beşdar bûn kir, ji hemû xwendekarên qediya doktorayê pîrozbahî kir û serketinên wan bi rêz û şan şandin."
