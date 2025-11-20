Beşdariya Kurdan di Hilbijartinên Parlamentoya Iraqê de

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Hilbijartinên dawî yên li Iraqê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bi serokatiya Mesûd Barzanî wekî yek ji aktorên siyasî yên herî girîng ên welêt ji nû ve ava kir; Partiyek ku ne tenê herêmê rêve dibe, lê di heman demê de niha di avakirina hikûmet û saziyên federal de rolek diyarker dilîze.
Vejîna Partiya Demokrat a Kurdistanê
Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bi bidestxistina 27 kursiyan xwe wekî hêza herî mezin a Kurd li parlementoya Iraqê ava kiriye. Heft partiyan li Mûsilê, paytexta parêzgeha Nînewa, ji hêzên Erebên Sunnî bêtir deng bi dest xistin; Herêmek ku her gav keleha partiyên Ereb bûye.
Berevajî vê, PUK, bi serokatiya Bafel Talabanî, 18 kursî parast û di avakirina hikûmetê de giraniyek girîng dimîne.
Hewlêr, navenda avakirina hikûmeta nû ya Iraqê
Di encamê de, Hewler bûye cihê sereke yê hêzên siyasî yên Iraqê da ku hevpeymaniyek ava bikin û serokwezîrê din destnîşan bikin. Serokwezîrê niha Mihemed Şîa Sûdanî tenê çend roj piştî ragihandina encaman çû Hewlêrê; Serdanek ku çavkanî dibêjin hewldanek lezgîn e ji bo bidestxistina piştgiriya Kurdan ji bo berdewamiya serokwezîr.
Rewşa dijwar a Sûdanê ji bo kişandina piştgiriya Barzaniyê
Tevî ku Sûdan hewceyê dengên Kurdan e, PKK li ser kiryarên hikûmeta xwe nêrînek erênî nîşan nade. Zextên aborî û darayî yên ji hikûmeta federal - girtina demkî ya mûçeyên karmendên herêmê û rawestandina hinardekirina petrolê ji boriya cîhanê - tevliheviyên cidî çêkirine û civaka herêmê gihandiye ber bêîstîqrariyê.
Lêbelê, rêberên herêmê dizanin ku ev zext ne biryara kesekî Sûdanî bû, lê ji ber polîtîkayên çarçoveya hevrêziyê bûn. Niha hin ji heman koman li hevpeymaniyek bi PKK re digerin da ku partiya herî mezin a parlemanî ava bikin - her çend ev tê wateya avêtina Sûdanî jî.
Hilbijartina di navbera "xirab û xirabtir" de ji bo Barzaniyê?
Analîst dibêjin ku dibe ku Barzaniyê di dawiyê de di navbera du vebijarkên xirab de hilbijêre, dibe ku Sûdanî, lê vê carê bi hin mercan û garantiyên saziyî. Ji ber ku Kurd bawer dikin ku çarçoveya hevrêziyê piştî hilbijartinên dawî sozên berfireh da, lê piştî ku hat ser desthilatdariyê tiştek bicîh neanî.
Bi avakirina hikûmeteke nû di qonaxeke hesas de, Kurd, bi tevahî 45 kursiyan, ne tenê di rewşekê de ne ku di danûstandinan de xwedî pozîsyoneke bilind bin, lê di heman demê de rêya hikûmeta bê, polîtîkayên petrolê û têkiliyên di navbera Bexda û Hewlêrê de jî diyar bikin.
