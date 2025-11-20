  1. Home
"Eraqçî:Peymana li ser enriçekirina ûranyûm xiyanet e"

20 November 2025 - 23:37
Source: https://www.mehrnews.com//
"Wezîrê Derve yê Îran got: 'Her cure peymanek ji bo sifirkirina pîtandina ûranyûm xiyanet e û em naçine bin barê.'"

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Seyîd Ebbas Eraqçî li hejmara xwe ya torên civakî nivîsî: 'Bi çi awayekî pîtandina sifir li sedî qebûl nakim, çimkî ew babet bûye şanaziya neteweyî ya me û em teçhûyên zor mane ji bo wê daye û ji bo parastina çendîn şehîdên atomê yên me daye.'"

"Navberaw cextî kir: 'Her cure peymanek ji bo sifirkirina asta pîtandinê bi xiyanet dizanim û naçime bin barê.'"

"Serokê dezgeya dîplomasiyê di kotayî da hênanîye: 'Li hevkariyê ligel AJANS, serdamê damêzrawe atomî yê BURDMAN kirawe hevkariyê

nakinim û bes hevpêyend be damêzrawe burdman nekirawe di çarçowêya yasakên AJANSê da hekariyeman dibêt.'"

