"Eraqçî:Peymana li ser enriçekirina ûranyûm xiyanet e"

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA-Seyîd Ebbas Eraqçî li hejmara xwe ya torên civakî nivîsî: 'Bi çi awayekî pîtandina sifir li sedî qebûl nakim, çimkî ew babet bûye şanaziya neteweyî ya me û em teçhûyên zor mane ji bo wê daye û ji bo parastina çendîn şehîdên atomê yên me daye.'"
"Navberaw cextî kir: 'Her cure peymanek ji bo sifirkirina asta pîtandinê bi xiyanet dizanim û naçime bin barê.'"
"Serokê dezgeya dîplomasiyê di kotayî da hênanîye: 'Li hevkariyê ligel AJANS, serdamê damêzrawe atomî yê BURDMAN kirawe hevkariyê
nakinim û bes hevpêyend be damêzrawe burdman nekirawe di çarçowêya yasakên AJANSê da hekariyeman dibêt.'"
