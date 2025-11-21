Nameyên Nehc Ul-Belaxa 32/ Rêbaza Muawiye, rêbaza îro ya medyaya biyanî

Li gor nûçeya Ajansa EhlulBayt (S) ABNA- Nameya 31-em a Nehcûlbelaxa beşek ji nameya Emîrê Mûmînan (s.x) bo Muawiyeyê ye. Di vê nameyê de, encama xebatên Muawiye ji bo beralî kirina civaka Muslîman û pêşniyarên ewlehiya Emîrê Mûmînan (s.x) ji bo dûr mayin ji van tevgeran tê şîrove kirin.
Gerçî ev tişt ku Îmam Elî (S.X) ji Muawiye re pêşniyarên axlaqî (ewlehiya) dide, hinekî ajîb xuya dike — bi taybetî jî ku ew Îmam Elî( S.X) baş dizanî ku Muawiye çi bûye, çi ye û çi dê bibe — lê di pêşbaziya nameyê de, ku di Nehcûlbelaxa de nehatîye qeyd kirin, sedemê dayina van pêşniyaran wisa tê gotin:
"Ez ji te re bi zanîna ku ji berê ve li ser te heye nasîhat dikim. Herçend bawerim ku ew tişt ku ez li ser te dizanim dê rast bibe (û tu qet rastî ne qebûl bikî), lê ez çi bikim ku Xwedayê Bilind jî ji alimên xwe peyman stånde ku emanet bidin cih û bothal û rastîn her duyan nasîhat bikin."
Îmam Elî (S.X) di beşa duyem a vê nameyê de — ku Sîd Reziyê wergirtibûye û di Nehcûlbelaga de hatiye anîn — encama xebatên Muawiyê wisa tê nasandin:
"Werdaîte jîlan minen-nasî kesîran; xed‘tehum bi gayyike…."
"Tu gelek kesan li nav nexweşiyê xwe ve derxist. Wan bi gelewaziyên xwe firiftî û li nav baranên dagirkeriya xwe veguherand. Tarîkiyên çavreşî wan girt û ew ji ber şubhe û şaşînên te têkel bûn û ji rêya rast ve derketin."
Îro jî medya û amûrên ragihandinê yên dijmin bi hîlek pir caran hewl dide ku gelê xwe "serraşt" bikin, wan li nav emûjên fitneyê, tariqiyên nizanînê û şubhe û şaşînên îtiqadî, siyasî, aborî bihêlin da ku mirov ji "rastî" ve derkeve. Ev tevlîhevî li ser zemanê me wisa firehên ku tu mînakek jî ne hewce ye; her kes bi lêkolînek hêsan dikare gelek mînak bibîne.
Îmam Elî (s.x) di berdewamiya nameyê de ji komek mirov re îşaret dike ku herçend destpêkê ji ber şubhe û tarîkiyê alîkarê Muawiyê bûn, lê paşê rast nas kirin û vegeriyan:
«إِلاَّ مَنْ فَاءَ مِنْ أَهْلِ الْبَصَائِرِ، فَإِنَّهُمْ فَارَقُوکَ بَعْدَ مَعْرِفَتِکَ، وَ هَرَبُوا إِلَی اللهِ مِنْ مُوَازَرَتِکَ.
"Magar komek ‘Ehlê Basîret’ ku vegeriyan; wan ji te ve cuda bûn dema ku te nas kirin û ji alîkarîya te re rê li Xwedê girtin."
Di gotinên Îmam Elî (S.X) de ev kes bi nav "ehlê basîret" têne nasandin.
Di Xutbeya 55-em a Nehcûlbelaga — ku ber Şerbilê Siffîn gotiye — Îmam Elî (S.X) têra kirina şerê paş veşandin çimkî hêvî dikir ku hîn jî çavkanî kêjan kes dixwazin rast bin. Hinek şerhvanê Nehcûlbelaga wisa dibêjin ku kurê xalê Amrûl’as, Abdullah bin ‘Umer al-‘Ansî, û xwişkzade ya Şurahbîl ji wan kesan bûn ku herçend destpêkê li hêza Muawiyê bûn, lê di Şerê Siffîn de li Îmam Elî (S.X) vegeriyan.
Îro jî gelek kes û komek — ku demekê li jêr tesîra medya û propaganda yên dijmin li dijî din, mezheb, Rewşa Filistîn an jî "cebheya berxwedanê" bûn — paşê bi zanîna reqemên îtiqadî û siyasî, rêya rastî nas kirin û dest bi hêza rastî girtin. Mînakek biçûk ji vê dikeve: zêdebûna bawerên dînî li welatên Ewropî an şopandina hezarên kesî yên rojanavayî li ser destpêka Filistînê.
