Guhertina avahiya ewlehiyê ya Herêma Kurdistanê bi yekkirina du hêzên partî

Ev veguherîn, ku di bin çavdêrî û piştgiriya berfireh a Dewletên Yekbûyî, hevpeymaniya navneteweyî û Neteweyên Yekbûyî de pêşve diçe, dê hêzek yekgirtî, profesyonel û hevgirtî ava bike; Mijarek ku di salên piştî referandûma 2017an de di bin siya reqabet û valahiyên ewlehiyê yên demdirêj de du qat girîngî bi dest xistiye.
Pêşmerge bi salan e ku di du pêkhateyên sereke de dabeş bûye:
Hêza 80emîn a Zirxî ya PKKê, ku Hewlêrê, Duhok û sînorê Tirkiyeyê kontrol dike, bi Enqerê re têkiliyên nêzîk hene.
Hêza 70emîn a PUKê, ku li Silêmaniyê nêzîkî sînorê Îranê ye.
Her du yekîne, ku her yek bi deh hezaran hêzên çekdarî hene, bingeha şiyanên leşkerî yên herêmê ne.
Lê belê aloziyên demdirêj ên di navbera her du aliyan de bi berdewamî hewldanên ji bo avakirina hêzek yekgirtî asteng kirine.
Şerê li dijî DAIŞê û rawestandina reforman
Di navbera salên 2010 û 2013an de, nêzîkî 42,000 leşker di 14 lîwayên hevbeş de hatin rêxistin kirin. Lê belê, bilindbûna DAIŞê, pirsgirêkên siyasî û zextên ewlehiyê ev meyl rawestand.
Di tevahiya şer de, yekîneyên cuda yên Pêşmerge li xeta pêşîn di bin alên her du partiyan de xebitîn; Pirsgirêkek ku valahiya ewlehiyê di navbera Hewlêr û Silêmaniyê de kûrtir kir.
Krîza 2017an
Referandûma serxwebûnê ya 2017an nakokiya di navbera her du partiyan de bêtir eşkere kir.
YNK pêşengiya referandûmê kir, lê tê ragihandin ku YNK bi Bexdayê re li ser dijberiya dengdanê danûstandinên cuda kir, tevî ku razî bû ku referandûmê li dar bixe.
Piştî referandûmê, artêşa Iraqê di Cotmehê de ber bi Kerkukê ve çû. Pêşmerge, ku sê salan li bajêr li dijî DAIŞê şer kiribûn, hatin tunekirin.
Şikestina ji nişka ve li Kerkukê yek ji nakokiyên siyasî û leşkerî yên herî tal û kûr di dîroka herêmê de bû û hîn jî siyek giran li ser têkiliyên di navbera her du partiyan de diavêje.
Têkelbûn ji nû ve dest pê kir; Rola Dewletên Yekbûyî û hevalbendên wê
Niha, piştî heşt salan, rêya entegrasyonê dîsa dest pê kiriye.
General Nejdat Elî, fermandarê yekîneya 80emîn a PKKê, got ku hemî qonaxên rêveberiyê qediyane û piştî îmzekirinê, yekîneya 80emîn dê bi tevahî bi Wezareta Pêşmerge re were yek kirin.
Lêbelê, çarenûsa Yekîneya 70emîn hîn ne diyar e.
Ehmed Letîf, berdevkê yekîneyê, got ku pêvajoya yekbûnê gihîştiye qonaxa xwe ya dawî, lê neqediyaye.
Pirsgirêkên siyasî yên PUKê û aloziya navxweyî
Li kêleka pêvajoya yekbûnê, PUK bi xwe jî bi hin krîzan re rû bi rû ye.
Di Tebaxê de, PUKê Lahur Şêx Cengî, rêberê payebilind ê dij-terorê û birayê Celal Talabanî, girt; Hewldanek ku aloziyên di navbera wî û Buffle de zêde kir.
Alozî hevgirtina Yekîneya 70emîn aciz kiriye.
Doza PKKê û pêşeroja ewlehiya sînor
Pirsgirêkek din a ku bandorê li rewşa ewlehiyê ya herêmê dike, tevlîkirina hêzên PUKê li deverên sînor e.
Ev kom vê dawiyê hin hêzên xwe li nêzîkî sînorê Tirkiyeyê vekişandiye.
Yekbûna hêzên partiyê gaveke mezin e lê tijî pirsgirêk û astengiyan e.
Yekbûna hêzên 70 û 80 ne reformeke leşkerî ye, lê ji nû ve avakirina tevahiya sîstema ewlehiyê ya herêmê ye.
Pêşveçûna di yekbûna Yekîneya 80 de xaleke werçerxê ye, lê nakokiyên siyasî, krîza navxweyî ya PUK, zexta herêmî û hebûna PKK nîşan didin ku rêya ber bi yekîtiya Pêşmerge ve hîn jî dijwar û tijî bilind û nizm e.
Berdewamiya yekbûna yekîneyên mezin ên Pêşmerge yên YK û PDKê, bingeha ewlehiya Kurdistanê aniye qonaxeke nû.
