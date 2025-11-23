"Dosya niza ya bi quranê re di Brîtanya de; Dadgehê Şahaneyê dest pê kir"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Bayt ê(s.x)-ABNA– Ragihand: Dosya birîdar a însankirina Quranê, dîsa li Brîtanyayê bû sedema nûçeyan. Sedem ev bû ku Dozgera Padîşahî ya Îngiltere (CPS) li dijî biryara Dadgeha Bilind, ku cezayê çalakvanekî dijî Îslam rakiribû, daxwaza nirxandina vê biryarê kir. Ev pêngav di demekî de tê kirin ku misilmanên Brîtanyayê car car hişyarî dane li ber dewama tevgerên dijî Îslam û kêmasiya bîmên qanûnî yên bes ji bo berxwedana belavkirina nefretê.
Hamit Coşkun, kesekî 51 salî bi dîroka veqetandina wî ya eşkere ji komanê rastê ya ekstrem, di Sibata 2025an de bi şewitandina Quranê li hemberî Konsolosxana Tirkiyeyê li London û bi dengkirina şandanan di nav de "Îslam dînê terorîzmê ye" û dijarê danîna pîrozên Îslamê, di destpêkê de wekê tawanê "xerabkirina aramîjî bi awayekî ku sedema dînî hate çêkirin" hatibû cezakirin. Dadgeha dereceyê yekem tekîd kiribû ku ev kes "nefreta kûr li dijî Îslam û pêrewerên wî heye."
Di biryara xweya eşkera de, dadwer da ku tevgera Coşkun ne "ravekirina ramanekê", lê tevdigereke provokatif û hişyar bû ji bo çêkirina "tirs, êş û azar" di nav misilmanan de. Dadgeh diyar kiribû ku şewitandina Quranê li hemberî navendekî dîplomatîk a Tirkiyeyê, bi peyvên seqet, mînakeke eşkera ya tevgera serkêşî û belavkirina nefreta dînî ye.
Lê belê, Qazî Benneten, ji Dadgeha Îstînafê, di meha Çirîyê de biryara berê betal kir û bi istinad kirina azadiya raveyê ragihand ku her çend ev pêngav "gelek misilmanên aciz û bi hêrs dike", jî azadiya raveyê tiştên "êşdar û şokdar" jî vedigire. Ev biryar hêrsa gelek saziyên Îslamî hanî; ji ber ku li gorî wan, azadiya raveyê ne divê bibe mertalek ji bo belavkirina nefretê li dijî civatên dînî.
Dozgera Padîşahî ya Brîtanyayê niha bi tekîdê ku tevgera Coşkun "dijminatiya eşkera li dijî komek dînî" bûye û ji perspektîva qanûnî tawan e, xwestiye ku biryar carek din were nirxandin. Di daxuyaniya vê saziyê de hatîye gotin: "Qanûnê tune ye ku mirovan ceza bike ji ber 'gotina kufrî', lê tevgera vê kesî, ji şandanan heta bijartina cihê çalakiyê, mînakê dijminatiya li dijî komek dînî ye."
Ji aliyekî din, mijara êrîşa çekdarî ya mêrê misilman li Coşkun, ku bi kêrî wî êrîş kiribû û paşê cezayê zîndana dawiandî lê hatibû birîn, dîsa nîşan da ku provokasyon li dijî pîrozên Îslamê dikare bersivên xeternak û hestên birîndar bide. Saziyên Îslamî yên Brîtanyayê tekîd dikin ku "krîza rastî" ne bersivên hestî, lê kêmasiya mekanîzmayek qanûnî ya bandor e ji bo berdanê însankirina rêkûpêk a pîrozên dînî û rawestandina belavbûna Îslamofobîyê; fenomenek di pratîkê de ewlehiya derûnî ya milyonan misilmanên Ewropayê tehdît dike.
Tê zanîn ku niha li Brîtanyayê gengeşî li ser rêça Brîtanyayê ya li hember Îslamofobîyê dîsa hildehiştiye; rexnevan dibêjin ku her çend hikûmet salan e wekî nijadperestî cihûdperestiyê nas dike, lê muamele bi Îslamofobîyê(tirsandin ji îslamê) wekî pirsgirek siyasî tê dîtin, ne wekî pirsgirek mafî û civakî. Çalakvan hişyarî didin ku heya pênaseyeke zelal ji bo Îslamofobîyê (tirsandin ji îslamê) neyê weşandin û resmî kirin, standardên ducar di siyaset û civaka Brîtanyayê de dewam bike.
