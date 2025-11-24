Pêçandina bîhna şîna roja şehîd bûna Fatîma (s.x) li deverên cuda yên Tehranê belav bû

AJANSA NÛÇEYAN A EHL-UL-BAYT (s.x) -ABNA – Tehran: Bajarê Tehran îro, di atmosferekî şîn û melûl de, mêvanê du merasimên girîng bû: bîranîna salvegera şehadeta Hz. Zehra (S) û definkirina 100 şehîdên serdema Parastina Pîrozen.
Bi rêya lidarxistina merasîmên şînê û qeraxgirtina li dora maziya Hz. Fatima (S), gel êdî, evîn û dilsoziya xwe ji bo vê şexsiyeta pîroz a dîrokî û bingehîn di dînê Îslamê de, bi awayekî giştî nîşan da.
Hevkombûna Bîranîn û Xatirxwestinê
Di vê roja taybetî de, merasîmeke din jî li paytextê pêk hat; cenazeya 100 şehîdên ku di salên dawî de li deverên operasyonel ên Iraqê şehîd bûne û niha laşên wan hatine vegerandin welêt, li ser destên gelatiyê hate veşartin. Vê merasimê, bi awayekî sembolîk, bi bîranîna şehadeta Hz. Zehra (S) ve hatî girêdan. Têkiliya navbera bîranîna neheqiya lê hatî Hz. Zehra (S) û xatirxwestina van şehîdên nenas, di salên dawî de bûye tradîsyonek nişkê.
Qirêjiya Hewayê Rê Li Ber Gel Negirt
Tevî qirêjiya giran a hewayê ya paytextê, gel bi hezaran xwe gihînin cihên lidarxistina merasîman. Dengên xweş ên pesnê Hz. Zehra (S) û kurê wê yê mezin, Îmam Mehdî (a.s), li seranserê bajarê Tehranê belav bûn. Jin, mêr û zarok bi dilsozî beşdarî vê bîranînê bûn.
Çendtayîtiya Merasîman
Ji bilî civînên sereke, çalakiyên cuda yên wek damezrandina îstasyona nimêjê, meşên dirêj, pêşkêşkirina xizmetên xwarin-vexwarinê û belavkirina qurbanan jî pêk hatin. Çayxaneyên bi navê "Îmam Riza (a.s)" atmosfera bajêr bi bîhna xweş xemilandin.
Di dema şîngirtinê de, bîranîna şehîdên şerê 8 salî ya dijî Îraqê û şehîdên şerê 12-rojî ya dijî rejîma Siyonîst jî hate yadkirin. Wêneyên fermandarên şehîd di cihan de hatin daliqandin û gel dilsoziya xwe ji ber wan nîşan da.
Civîna Giştî ya Fatimiyûn li Tehransarê
Li Meydana Kemal-ul-Molk a navçeya Tehransarê, bi hevkarîya Şaredariya Navçeya 21em, civîneke giştî ya Fatimiyûn hate lidarxistin. Di vê civînê de, Morteza û Mohsen Tahîrî behsa karesata mezin a Ehl-ul-Bayt (a.s) kirin. Elî Pourkaveh û Mihemed Nûşehvar jî merasîm xwend. Helbestvan Ehmed Babayî jî bi xwendina helbestekî pesnê Hz. Zehra (S), civînekî bi heyecan da.
Axiver: "Ger Em Di We Demê De Diyan Bibûna…"
Şêx Mehdî Hesenabadî, yek ji axiftvanên merasimê, di gotara xwe de behsa trajediya şehadeta Hz. Zehra (S) kir û got: "Îro, ku roja şehadeta diya Hz. Hoccat (Îmam Mehdî) e, em li malê neman û li Hüseynîyeyê, îro em rabûn ser piyan û beşdarî kombûnê bûn. Ger em di roja ku diya te cesaret lê hat kirin de amade bûna, me dê alîkariya wê bikira. Ger em di dema vegera te de amade bûna, me dê alîkariya te bikira."
Civînên Din li Seranserê Bajarê
Meydana Fatimî, Meydana Ebûzer li Navçeya 17em, û Meydana Heft Tîr jî şahidê lidarxistina merasîmên wekhev bûn. Komên gel bi kincên şîn, beşdarî van civînan bûn û şîna Îmamê Zamanê xwe girtin.
Peyama giştî ya vê rojê, hevkêşandina şîna Hz. Zehra (S) û xatirxwestina şehîdan, û berdewamiya vê rîşeyê di nava civaka îranî de bû.
---------------------
Dawiya Nûçeyê
Your Comment