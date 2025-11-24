«Di sala 2025 de, herêmên kurdên Tirkiyeyê bi awayekî giran di bin serekutina siyasî û ewlekariyê de mayin»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Bayt ê(s.x)-ABNA-Zêdebûna zextên siyasî li herêmên Kurdî yên Tirkiyeyê heta sala 2025an zirareke mezin daye rewşa mafên mirovan li herêmê. Tenê di sala borî de, 17 zarok mirine û 192 bûyerên binpêkirina mafên mirovan hatine tomar kirin; Amarên ku nîşan didin ku ev bi armanca tepeserkirina dengên dijberan û sînordarkirina kêmneteweyan tê kirin. Ev rewş encama kombûna bêtir a hêzê di destên rayedaran de di avahiya serokatiyê de û qelsbûna kûr a saziyên demokratîk û serxwebûna dadwerî ye; Trendek ku zextê li rexnegiran, Kurdan û penaberan dike
Polîtîkayan girtina bêdestûr, girtina dirêj bêyî hesabpirsînê, û karanîna berfireh a tundûtûjiyê li dijî sivîl û xwepêşanderan vedihewîne. Rayedar cezayên ne guncaw li xwepêşanderan disepînin, biryarên dadgehê paşguh dikin, bi vî rengî azadiya derbirînê û mafê civîna aştiyane sînordar dikin. Ev hewldan polîtîkayek hişmend a hikûmetê nîşan didin da ku dengên dijberan tepeser bike; Karbidestên parêzgehê bi berdewamî xwepêşandanan qedexe dikin, û piraniya cezayan ne guncawbûna van qedexeyan paşguh dikin.
Berteka êrîşkar a hêzên ewlehiyê li hember xwepêşandanên aştiyane têkçûnek cidî ya pabendbûna mafên mirovan e. Di Adara 2025an de, polîsan li dijî xwepêşanderên ku mafên xwe yên qanûnî bikar dianîn, gaza rondikrêj, spreya îsotê, guleyên enerjiyê û topên avê bikar anîn. Divê hewldanên neqanûnî yên îşkenceyê werin rawestandin û sûcdar di darizandinek adil de werin hesab kirin.
Ji kar dûrxistin û girtina berdewam a şaredarên ku ji hêla partiyan ve hatine hilbijartin nîşan dide ku çawa zexta siyasî li Tirkiyeyê bûye beşek ji siyaseta fermî ya bingehîn.
Encamên van binpêkirinan ji takekesî wêdetir in û dibin sedema bêîstîqrariya civakî û hilweşandina avahiyên civakî li herêma Kurdan. Girtina keyfî, tundûtûjî, derxistin û zexta siyasî wêneyek siyasetmedarên ku ewlehiya dewletê li pêş rûmeta mirovan û mafên bingehîn dixin diafirînin.
Di dawiyê de, pêdivîyek lezgîn bi reforma siyaseta giştî heye ku piştgirîya komên bêparastin û lawaz bike, serxwebûna dadwerî û pabendbûna bi rêzikên navneteweyî yên mafên mirovan vegerîne.
