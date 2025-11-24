  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Taybet

Oxirkirina meytên şehîd Heysem Tebayebayî û 4 hevalên wî li Bêyrûtê

24 November 2025 - 18:41
News ID: 1753632
Source: https://fa.abna24.com/news/
Oxirkirina meytên şehîd Heysem Tebayebayî û 4 hevalên wî li Bêyrûtê

Merasima oxirkirina meytê şehîd Heysem Tebatebayî, yek ji fermandeyên payebilind ên Hizbullahê, li navçeya Xubeyrî ya li Bêyrûtê hate lidarxistin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA -Bi hezaran welatiyên libnanî jî li Bêyrûtê bi lidarxistina xwenîşandanê, terorkirina yek ji fermandeyên payebilind ên Hizbullahê ji aliyê Rejîma Dagirkirê Qudsê ve şermezar kirin. Beşdarên di vê xwenîşandanê de pêgîrî kirin ku ti kom û eşîrek li Libnanê ji destdirêjî û êrişên Rejîma Siyonîst ewleh nîne.

Hesen Izedîn, nûnerê firaksiyona ser bi Hizbullahê jî got: Rejîma Siyonîst bi êrişa duh a ser Zahîyeyê, hemû xêzên sor derbas kirin.

Serepeyv

REJÎMA SIYONÎSTÎ- HIZBULLAHÊ LIBNANÉ-LIBNAN -BEYRÛT

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha