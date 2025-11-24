Oxirkirina meytên şehîd Heysem Tebayebayî û 4 hevalên wî li Bêyrûtê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA -Bi hezaran welatiyên libnanî jî li Bêyrûtê bi lidarxistina xwenîşandanê, terorkirina yek ji fermandeyên payebilind ên Hizbullahê ji aliyê Rejîma Dagirkirê Qudsê ve şermezar kirin. Beşdarên di vê xwenîşandanê de pêgîrî kirin ku ti kom û eşîrek li Libnanê ji destdirêjî û êrişên Rejîma Siyonîst ewleh nîne.
Hesen Izedîn, nûnerê firaksiyona ser bi Hizbullahê jî got: Rejîma Siyonîst bi êrişa duh a ser Zahîyeyê, hemû xêzên sor derbas kirin.
