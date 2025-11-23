69 hezar 756 şehîd û nêzîkî 180 hezar birîndar; amarên herî nû ji Xezzeyê / Tecşeya cesedan di nav keş û tenayiyê de + wêne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Bayt ê(s.x)-ABNA– Wezareta Tenduristiyê ya Filistîn di Xezze de bi weşana daneşînek rojane hejmarên nû yên şehîdan û birîndarên hêrsên leşkerê rejîma sîyonîstî li ser Xezze ragihand.
Li gorî ragihandina Wezareta Tenduristiyê ya Filistîn di Xezze de, ji ber hêrsên leşkerê rejîma sîyonîstî li ser Xezze ji 7ê Oktobarê 2023 heta niha, 69 hezar û 756 kes şehîd bûn.
Li gorî rapora Ajansa Şehab, ev destgehê tenduristiyê jî ragihand ku hejmarê giştî ya birîndarên hêrsên leşkerê rejîma sîyonîstî li ser Xezze ji destpêka şerê di vê barîkê de gihîşt 170 hezar û 946 kes.
Ev wezaret ragihand ku di 24 saetan dawî de jî laşên 23 şehîd hatin veguheztin xastaxanê. 21 kes di hêrsên dawî yên rejîma sîyonîstî de nûjen şehîd bûn. Herwesa di vê demê de 83 kes birîndar bûn.
Hêj hizaran kesên din di Xezze de winda û binê avarê ne.
Di çend rojan dawî de jî hêrsên firokanî yên îsraîlî zêdetirî ji 20 şehîd ji xwe re anî, û merasima şenîna wan şehîdan ـ ku gelekî ji wan jin û zarok bûn ـ di navê xem û xemgînî de li Xezze hate lidarxistin.
Ji demê destpêkirina agir‑bestê di 11ê Oktobarê 2025 de heta niha, 339 kes şehîd bûn û 871 kesên din birîndar bûn. Herwesa di vê demê de laşên 574 şehîd jî ji binê avarê derketin."
