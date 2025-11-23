Lawazbûna cihê Kurdan li Bexdayê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA -Hilbijartinên parlemanî yên Iraqê yên dawî wêneyek parçebûyî û nezelal eşkere kirin; Ti ji partiyên şîe negihîştiye asta avakirina hikûmetekê, û çarçoveya hevrêziyê divê wekhevî di navbera partiyên piçûk lê hevseng de biafirîne.
Di hawîrdorek wisa de, partiyên Kurd, ku di 20 salên borî de çend caran di avakirina hikûmeta Bexdayê de roleke diyarker lîstine, niha di rewşeke wêrankertir de ne û di asta federal û herêmî de di pirsgirêkên paralel de ne.
Tevî ku şeş partiyên Kurd 58 kursî bi dest xistine jî, giraniya wan a rastîn li gorî tûrên berê kêm bûye. Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP) hîn jî bi 27 kursiyan mezintirîn partiya Kurdî ye, lê windakirina çar kursiyan di hilbijartinên 2021an de û zehmetiya veguherandina dengên herî zêde bo kursiyan, dizê berê sînordar kiriye.
Her çend PUK nêzîkî 18 kursî bi dest xistibe û li Kerkukê pêşveçûnek çêkiribe jî, ew bi tevahî ji reqîbê xwe yê sereke pir cuda ye. Bi 13 kursiyan, partiyên muxalefetê dê bandorek cidî li ser rewşa siyasî ya Bexdayê nekin.
Encam bi zelalî nîşan didin ku Kurd, berevajî gerên berê, nikarin di danûstandinên avakirina hikûmetê de şertên xurt deynin.
Lêbelê, piraniya di nav partiyên Şîe de hîn jî derfetê dide PKKê ku di danûstandinên avakirina hikûmetê de rolek bilîze - nemaze heke Mihemed Şîa Sûdanî ji bo cara duyemîn wek serokwezîr bixwaze.
Lê kişandina piştgiriya Kurdan dê ne hêsan be. Dayîna mûçeyên derengmayî yên karmendên Hikûmeta Herêma Kurdistanê, misogerkirina pêkanîna destûrê û çareserkirina pirsgirêkên petrol û budçeyê di nav daxwazên herî girîng ên Hewlêrê de ne; Pirsgirêkên ku ji ber nakokiyên siyasî li Bexdayê û biryarên dadwerî yên sînorkirî gihîştina wan dijwar e.
Lê pirsgirêka sereke ji hundirê herêmê derdikeve. Têkiliya di navbera PUK û KDP de di yek ji demên herî krîzê de ye; Nirxandinek ku ne tenê avakirina kabîneya nû asteng kiriye, lê di heman demê de şiyana Kurdan a têkiliyê bi Bexdayê re jî pir kêm kiriye. PKK bawer dike ku encamên hilbijartinê divê li ser bingeha dabeşkirina desthilatdariyê bin, di heman demê de PUK hewl dide ku avahiya kevneşopî ya dabeşkirinê biguherîne û wezaretên hesas û ewlehiyê kontrol bike; Daxwazek ku bi dijberiya tund a PUKê re rû bi rû maye. Reqabetê ne tenê pêvajoya siyasî li Hewlêrê rawestandiye, lê di heman demê de îhtîmala helwesteke yekgirtî li Bexdayê jî ji holê rakiriye.
Encamên vê dijberiyê dikarin di dema hilbijartinên serokatiya Iraqê de careke din xwe nîşan bidin. Ezmûna hilbijartinên 2021an nîşan daye ku neyekbûna Kurdan dikare hilbijartinên serokatiyê bi mehan dereng bixe û derfetên pêwîst ji bo reqîbên Şîe peyda bike da ku xurt bibin. Ger ew rewş dubare bibe, dibe ku Sunnî dîsa serokatiyê îdîa bikin; Guhertinek ku, her çend di warê guhertina siyasî ya li Iraqê de rewa be jî, dê derbeyek giran li pozîsyona sembolîk û dîrokî ya Kurdan be.
Li gel vê şîroveyê, Kurd dê hîn jî girîng bin û avakirina hikûmeta pêşerojê ya li Bexdayê diyar bikin, lê berevajî berê, biryara dawî ya li ser avakirina hikûmeta pêşerojê ya li Bexdayê dê ne di destê wan de be.
