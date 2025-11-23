Hakan Fîdan: Çekdarên Hêza Hêsed (YPG) Xetereyeke Rasterast ji bo Ewlehiya Neteweyî ya Tirkiyeyê ne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA -Hakan Fîdan, Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê, di daxuyaniyekê de ragihand ku rewşa heyî ya hêzên Hêsedê (YPG) wekî xetereyeke rasterast li ser ewlehiya neteweyî ya Tirkiyeyê tê dîtin.
Fîdan tekezî kir: Divê xetereyên li Rojhilata Firatê were rakirin, û Enqere û Dîmeşq di hemû astan de di têkiliyê de ne û Tirkiyê piştgirîya yekîtiya erdê ya Sûriyê dike.
Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê her wiha îşaret kir ser çalakiyên Îsraîlê li Sûriyê û got: "Çalakiyên berbelav yên Îsraîlê li başûr cîhê xemgîniyê ne."
Şirove û Peyvok:
1. Dîmena Ewlehiyê ya Tirkiyeyê: Vê daxuyaniyê nêrîna Tirkiyeyê a ku Hêsed (YPG) wekî tehdîdek rasterast dibîne, destnîşan dike. Ev yek bi stratejiya "xetereya nêzîk" a Enqereyê re hevaheng e.
2. Têkiliyên bi Sûriyê re: Banga Fîdan ji bo rakirina xetereyên li Rojhilata Firatê û piştgirîya wî ji bo yekîtiya erdê ya Sûriyê, nîşanê dide ku Tirkiyê çareseriyek dîplomatîk ji nişka ve digere û hewldana xwe ya ji bo nermkirina têkiliyên bi rejîma Esed re didomîne.
3. Nerazîbûna li hember Îsraîlê: Îşareta Fîdan li çalakiyên Îsraîlê li başûrê Sûriyê, nîşanî ji nerazîbûna Tirkiyeyê li hember kêşeya Îran-Îsraîl li herêmê û bandora wê ya li ser aramî û îstîqrara Sûriyê dide.
