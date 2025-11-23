Peyva Partiyê: Serokkomariya Iraqê pêşeka Yekêtûyê nîne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA -Îro Yekşem, 23ê Çiriya Paşîn a 2025an, Mehmud Mehemmed, portparoya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bi navendên medyayên partiyê ve ragihand: "Zêdetir ji salek derbasî hilbijartinên parlemana Kurdistanê bûye, berî hilbijartinên Iraqê em li gel Yekîtiyê di warên cuda de li ser avakirina hikûmeta nû ya Herêmê li hev kiribûn. Em xwest ku mijara Iraqê ne were tevlihev kirin bi Herêma Kurdistanê, ji ber ku du mijarên cuda ne."
Xalên Bingeha Axiftinê:
- Daxuyaniya PDK'yê li ser pêvajoya avakirina hikûmeta Herêmê:
- Piştî salekî ji hilbijartinên parlemana Kurdistanê, PDK û YNK li ser avakirina hikûmeta nû ya Herêmê li hev kirine.
- PDK dijî tevlihevkirina pirsgirêkên Iraqê û Herêma Kurdistanê ye, ji ber ku ew wekî du mijarên cuda dinirxîne.
- Nexşeya Siyasî ya Nûjen:
- Gotina "Em xwest ku mijara Iraqê ne were tevlihev kirin" nîşan dide ku PDK dixwaze pirsgirêkên Herêmê bi awayekî otonom çareser bike.
- Ev nêrîn bi siyaseta PDK'yê ya "navxweyîkirina pirsgirêkan" re hevaheng e.
- Daxuyaniya li ser Avakirina Hikûmeta Iraqê:
- PDK ji bo avakirina hikûmeta Iraqê şertên xwe hene:
- Hikûmet divê li gorî destûrê xizmeta hemû çînan û nijadan bike.
- PDK ji bo danûstandinên avakirina hikûmeta Iraqê amade ye.
- PDK ji bo avakirina hikûmeta Iraqê şertên xwe hene:
- Nêrîna li ser Posta Serokkomariya Iraqê:
- PDK dixe pêş ku posta serokkomariyê "parçeyekî taybetî" ya YNK'yê nîne.
- Ev nêrîn bi siyaseta PDK'yê ya "hevahengiya hêzên kurdî" li Baghdadê re têkildar e.
Dîroka Bîranînê:
- 2024:
- Hilbijartinên parlemana Kurdistanê pêk hatin.
- Danûstandinên navxweyî yên kurdan li ser avakirina hikûmeta Herêmê bê encam mane.
- 2025:
- Hilbijartinên parlemana Iraqê pêk hatin.
- PDK û YNK li ser avakirina hikûmeta Herêmê li hev kirine.
Analîza Peyvokê:
- "Du mijarên cuda": PDK dixwaze pirsgirêkên Iraqê û Kurdistanê wekî du qadên otonom bidome.
- "Parlament kar bike": PDK dixwaze avakirina hikûmetê li gorî prosedurên parlamenî pêk were.
- "Hêzên nû": PDK hewildana xwe ya ji bo naskirina hêzên nû yên siyasî di nava sîstema siyasî de nîşan dide.
Kurtasî:
Axaftina Mehmud Mehemmed nîşan dike ku PDK siyaseta xwe ya li ser sê astan dişopîne:
- Astê Herêmî: Avakirina hikûmeta Herêmê bi peymana PDK-YNK.
- Astê Iraqê: Beşdarbûna bi şert û mercên xwe.
- Astê Taktîkî: Vekirî beramberî hêzên nû yên siyasî.
Ev stratejî bi gelemperî bi "siyaseta derve ya PDK'yê" re têkildar e, ku tê de pirsgirêkên Herêmê û Iraqê wekî du qadên cuda tên dîtin.
