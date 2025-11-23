“Hizbullahê Lubnan şehîdbûna fermandarê bilindê xwe ya paye bilind, Heysem Elî El-Tabatabayî, pejirand”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Hizbullahê Lubnanê di bîyaneyekî fermî de şehîdbûna fermandarê mezin a xwe, Heysem Elî El-Tabtabayî, ku bi navê “Seyîd Ebu Elî” tê zanîn, ragihand.
Wî di encama tecawuzê rejîma sîyonîstî li herêma Harat Hrîk a li Zahiya Başûrî ya Beyrutê de, di rêya parastina Libnan û gelê wî de, şehîd bû.
Di vê bîyaneyê de tê gotin ku ev fermandarê mezin piştî salan zilmendiya li heta “likayê Xwedê” û şehîd bûnê, û piştî rêyekî tije ji cihad, rastî, ixlas û berdawamiya di rêya berxwedanê de, vegeriya birayên xwe yên şehîd. Wî ji destpêka berxwedanê jiyana xwe qurban kiribû bo parastina erd û gelê Libnan û yek ji fermandarên bû ku bingehên hêza berxwedanê daniştibûn.
Çavkaniya dilxwaz bo berxwedan
Hizbullahê diyar kir ku ev şehîdbûna mezin ê vî fermandarê hêvî, îrade û hêzê nû bidê mujahîdan; wekî ku di jiyana wî de jî çavkaniyek ilhamê û hêzê ji bo wan bû. Xwîna wî ya paq, wekî xwîna fermandarên din yên şehîd, dê li balê mujahîdan bimîne û wan bi sabir û qehremanî di rêya berxwedanê de berdewam dike heya ku hemû planên dijminê sîyonîstî û hevkarê wî—Amerîka—têk bibe.
Teselî û dilxoşî bo malbatên şehîdan
Di dawiya bîyaneyê de, Hizbullahê bi teslî û pîrozbahiyê şehîdbûna vî fermandarê mezin û hevalên wî yên şehîd ragihand, û ji Xwedê giringiyê xwest ku bo malbatên şehîdan sabir û aramî bide, û bo birîndarê duayê şîfa.
