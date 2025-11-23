“Têkçûna cahilî, pêdiviya civaka îmanî ye”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Ayetullah Riza Remezanî, Serokê Meclisa Giştî ya Ehl-ul Beyt (S.X), di merasima şevê şehadeta Fatîma Zehra (S) de ku di Mescida Sadiqiyê li Reştda hate pêk anîn, got:
Ev cümle divê li der û dîwara mescid û idaratan were nivîsandin: “Ger mirovek dixwaze xizmetekê bike, divê xizmet bi xelasa bibe.”
• Tefsîrê hadîsê: Ger mirovek bi ibadeta xelasa hewl bide, ew li ser bi xelasa serkeftinê dike. Heke xelas nebe, ew têk dike. Remezanî bi ayeta «إِلَیۡهِ یَصۡعَدُ ٱلۡکَلِمُ ٱلطَّیِّبُ» referans kir û got: “Peyvên paq û îtiqadên paq ber bi ser vedigerin û emela salih wan vedigerîne.”
• Sûreta İnsan: Remezanî got: Ev cümle ku ayet li ser Ehlibeyt hate nûzul, ev e: «إِنَّمَا نُطۡعِمُکُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ». “Em ji kesî pêşxelat û sipas naxwazin.”
• Xelas û ibadet: Her tişt ku rengê Xwedê hebe, dimîne. Nimêj, roje, hec û heta xwarin û vexwarin, nêrîna ji dilê ji dayik û bav, hewl ji bo rizqa helal. Ramazanî bi rivayetek got: “Taleba helal jî ibadet e.”
• Îmam Xameneyî: Di kitêba Erbaîn de, Xemeynî şîrove kir: Xelas berî kirinê, di navbera kirinê û piştî kirinê. Divê mirovek emela salih biparêze, ne ku bi tevgera din ew bibîneqîne.
________________________________________
Xadir û saedeta mirovan
Remezanî got: “Ger Xadir bi manaya rastî were jîhanî kirin, îro dinyayê bextewar û bextewar bûya.” Dinya ku tê de ne qîbete, ne fîqre, ne bê-îffetî.
________________________________________
Dûa û ma’arifa Ehl-ul Beyt (S.X)
Remezanî bi cihê dua referans kir: “Duawekî wekî Arefe, Kumeyl û Sahîfeyê li dinyayê tune.” Wî çîrokek ji Anne-Marie Schimmel re got ku piştî wergera Sahîfeyê, dayika wî ya Mesîhî heta dawî tenê ew dua xwend.
________________________________________
Xezze û jinayeta sîyonîstî
Remezanî got: “Li Xezze, ji bo xwarin, bomb li ser gelê tê avêtin. Hin serokên sîyonîst jî gotin ku ji kuştina zarokan kêfxweş dibin.” Ew bi hinek firqa û îdeolojiyên têkoşer referans kir û got: “Ev ji dîwara Îslamê derketine, xwîn-xwar in û dersa wan kuştin e.”
________________________________________
Xelas û peyam
Remezanî di dawî de got: “Pirsgirêka îro ya mirovan cahilî ye; cahilî li ser armanc û li ser xwe. Heta ku cahilî hebe, dijminî jî heye. Gel dijminê cahiliyê xwe ne.”
Wî diyar kir ku roli ulemayê ew e ku mirovan bi hişyarî bixin. Bi hişyarî, abadiyet û ma’navîyet tê.
________________________________________
Etîket:
• Civaka îmanî
• Ayetullah Remezanî
• Şehadeta Fatîma Zehra (S)
“Serokê Meclisa Giştî ya Ehl-ul-beytê (s.x) got: Pirsgirêka îro ya mirovan cahilî ye; cahilî li ser armanc û li ser xwe. Heta ku cahilî hebe, dijminî jî heye. Gel dijminê cahiliyê xwe ne.”
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Ayetullah Riza Remezanî, Serokê Meclisa Giştî ya Ehl-ul Beyt (S.X), di merasima şevê şehadeta Fatîma Zehra (S) de ku di Mescida Sadiqiyê li Reştda hate pêk anîn, got:
Your Comment