Şeva Çarem Şeva azadarî-yê şehîdbûna Hz. Fatime Zehra (s.x) bi beşdariya Rehberê giranqedr şoreşa pêk hat.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA - Herweha bi çarem şeva aza-yê li Hûseyniyê Îmam Xomeynî (r.a), merasîma şamê şehadetê ya Hz. Zehra (s.x) îşev (şevê duşemê) bi hazîra Rehberê şoreşa Îslamî û bi hezaran kes ji aza-daranê Fatimî û çînên cuda yên gel pêk hat.
Di vê merasîmê de, Hocet-ul-îslam Mesûd Elî di axaftineke xwe de, bi şirovekirina rola "ma'ruf" û "munker"ên civakî û bandora wan di nav civakê û piştre jî di cebheyê rast de, got: "Hz. Zehra (s) bi kirin û gotina xwe, mezinên "ma'ruf"ê yê cebheyê rast, anku Hz. Emîrûl Mumenîn Elî (s.x) parastin û bi rêgirtin ji pêkhatina mezinên "munkir"ê, anku xwarêçûn ji cebheyê velayetê, di rastî de bûne "parêzvanê cebheyê rast".
Herweha di vê merasîmê de, Mahmud Kerîmî li ser şehadata Hz. Sedîqe kubra(s) mersîye xwend û azaderî kirin.
