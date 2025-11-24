Hizbullah bang li hikûmetê dike ku ji bo serxwebûnê bixebite

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA - Hesen Îzedîn, Endamê Parlamentoyê ku nûnertiya Hevpeymaniya Dilsoziya Berxwedanê dike, bangek zelal ji hikûmeta Lubnanê re kir, û tekez kir ku ji bo paqijkirina Îsraîlê ji erdê, azadkirina girtiyan, destpêkirina pêvajoya ji nû ve avakirina welêt û pêşîgirtina li binpêkirina serweriyê bi rêya hewayî, bejahî û deryayî ji aliyê Îsraîlê ve, hewldanên dijwar hewce ne.
Di merasîmek bîranînê de ku li navçeya Saint Therese hate lidarxistin, Endamê Parlamentoyê got, "Dema ku em dijmin ji axên xwe derxînin, em dikarin serxwebûna rastîn vegerînin."
Îzedîn got, "Parastina serxwebûnê ji bidestxistina wê pir dijwartir e," û wiha domand:
"Serxwebûna rastîn tê wateya serweriya tevahî. Ew serxwebûnek bi desthilatdariya biryardana neteweyî ya tevahî ye, serbixwe ji her dîktatoriyek derveyî, çi Rojavayî be çi Erebî. Ev serwerî hatiye qezenckirin, parastin û ji hêla tu hêzek ve nayê binpêkirin. Axên me ji hebûna qirêj a dijmin hatine paqijkirin; gelê me ji dagirkerên ku dixwazin wan şermezar bikin û şertên xwe ferz bikin azad e."
Hesen Îzedîn tekez kir ku Hizbullah ji pêşketinên li herêmê haydar e û got, "Piştî Amerîkiyan, em dijminê xwe herî baş nas dikin. Em guhertinên ku hem li herêmê û hem jî li cîhanê diqewimin ji nêz ve dişopînin."
Îzedîn diyar kir, "Em ê tu carî dev ji axên ku yên me ne, ne jî mafên xwe yên ku yên Îsraîlî an Amerîkiyan in bernedin, û em ê tu carî nehêlin ku kes van axan qirêj bike." Wî berdewam kir, "Di heman demê de, parastina welatê xwe, serweriya xwe, serxwebûna xwe û mafê me yê dayîna biryarên neteweyî rûmeta me ye. Em ê tawîzê nedin serbilindiya xwe."
Parlamenter Îzedîn girîngiya xebata rêkûpêk û reforma dewletê tekez kir û got, "Ji nû ve avakirina dewletek bihêz, jêhatî û dadperwer ku cudahî di navbera welatiyan de nake, pêşîniya me ya sereke ye."
Îzedîn tekez kir ku divê hilbijartinên parlemanî li gorî pêvajoya destûrî û bêyî derengketinê werin lidarxistin û got, "Em bawer dikin ku veguhestina desthilatdariyê pir girîng e. Em pêşniyar dikin ku hilbijartin di wextê xwe de werin lidarxistin da ku îradeya gel nîşan bidin. Ji ber ku hilbijartin îfadeya herî rast û bihêz a îradeya gel e."
Dawiya Peyam/
Etiket: Hizbullah-Lubnan-Îsraîl
Your Comment