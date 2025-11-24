Muhsin Rizayî: Divê Hizbullah xwe ji nû ve bisepîne û xwe kontrol bike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Bayt ê(s.x)-ABNA-"Fermandarên berxwedanê ne fermandarên dewlet û hikûmetê ne, lê fermandarên tevgereke girseyî ya berfireh li eniya bindestan in," Mohsen Rezaei, fermandarê berê yê Pasdarên Şoreşê û endamê Konseya Diyarkirina Berjewendiyên Rejîmê, got.
"Her çend em naxwazin destwerdanê di karûbarên Hizbullahê de bikin jî, ez difikirim ku Eniya Berxwedanê divê êdî naskirina xwe ya stratejîk ji nû ve nenirxîne," wî got. Ji ber ku Îsraîl ji şert û mercên danûstandin û agirbestê sûd werdigire û terorîzma xwe didomîne, û ji bo rawestandina wê, nirxandina biryaran pêwîst e.
"Şêweya sereke ya Îsraîliyan şerê li dijî terorîzmê ye û ew dizanin ku her fermandarek ku şehîd bibe dê rejîmê bêtir hilweşîne," Rezaei got.
"Dijmin her cûre teknolojiya şer bikar anî da ku welat û rejîma me hilweşîne, lê di dawiyê de wan ji bo agirbestê lava kir," wî got.
"Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîlê di dîroka xwe de qet berxwedanek wusa nedîtine û berxwedana îro li Lubnan û Xezzeyê bêhempa ye," wî got.
………………………….
Dawiya Peyam/
Your Comment