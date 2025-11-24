Kî dê bibe serokwezîrê Iraqê; Bextê mezin ê Aracî û Şetrî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA - Şivan Mihemed, endama Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û endama berê ya parlementoya Iraqê, ji RUDAW re got ku Hevpeymaniya Çarçoveya Hemahengiya Şîeyan bi şandina du şandeyan dest bi danûstandinan li ser avakirina dewleta pêşerojê kiriye.
Rayedarê PKK bawer dike ku Mihemed Şîa Sûdanî şansek duyemîn tune ku bibe serokwezîr û çarçoveya hemahengiyê piştgirîya wî nake ji ber ku ew baweriya xwe pê naynin û Kazemî û Ebadî jî ew şans nînin.
Wî got, "Heta niha, Qasim el-Araîcî û Hemîd Şetrî namzetên herî bextreş ji bo serokwezîriyê ne ji ber ku Îran, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û welatên Konseya Kendava Farsê ne li dijî hilbijartina wan in û di parlementoyê de fraksiyonek wan a bihêz tune ye."
Endamekî Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) got ku Qasim El-Erecî û Hemîd Şetrî namzedên herî bi şens in ji bo posta serokwezîrtiya Iraqê.
