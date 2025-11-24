Mezlûm Kobanî: Têkiliyên me bi Tirkiyeyê re hene; em li çareseriyan digerin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA -Kobanî ji Ajansa Nûçeyan a Mezopotamyayê re got: "Em daxwaza Sûriyeyeke nenavendî dikin ji ber ku em bawer dikin ku ev model dikare beşdariyeke mezintir a civakên etnîkî, olî û mezhebî di pêvajoya hikûmeta Sûriyeyê de hêsan bike." Ev yek dê nenavendîbûna Sûriyeyê xurt bike.
Wî got: "Hêzên Kurdî di konferansên xwe de daxwaza modeleke federal kirine." Ev îradeya hêzên Kurdî ye û em ne li dijî wê ne, lê niha em li çareseriyek digerin ku hem ji bo civaka navneteweyî û hem jî ji bo Şamê qebûl be. Bê guman, armanca me ya sereke parastina destkeftiyên hemû gelên li bakur û rojhilatê Sûriyeyê ye, tevî Kurd û ne-Kurd. Em naxwazin ku ev destkeftî werin hilweşandin û gel bikaribe nûnerên xwe hilbijêre.
Kobanî got: "Têkiliyên me bi Tirkiyeyê re hene û kanal hatine vekirin, lê me hîn negihîştiye rêkeftinekê û danûstandinên me fermî nebûne." Lêbelê, ev asta diyalogê baş e û em amade ne ku fikarên Tirkiyeyê ji holê rakin, wan bidin pêşanî û çareser bikin. Di vê navberê de, beşek ji axa me wekî Efrîn û Srikanî di destê Tirkiyeyê de ne û xelkê herêmî nikarin vegerin bajarên xwe yên jidayikbûnê. Em dixwazin van pirsgirêkan bi diyalogê bi Tirkiyeyê re çareser bikin.
"Xema sereke ya Tirkiyeyê rewşa siyasî ya Kurdan li herêmê ye û heta Enqere jî entegrekirina hêzên Kurdî di çarçoveya ewlehiya Sûriyeyê de wekî gef dibîne. Ev ji bo Tirkiyeyê bi xwe jî şaşfêmkirinek e.
"Bê guman ev tevger piştî Kurdistana Tirkiyeyê bandora herî mezin li ser Kurdistana Sûriyeyê dike. Em û artêşa Tirkiyeyê pabendî agirbestek di navbera xwe de ne. Destkeftiya vê pêvajoyê aştî ye û ez difikirim ku ew dikare bibe sedema agirbestek mayînde," wî got. "Em wekî Hizbullah hem piştgiriyê didin vê tevgerê û hem jî amade ne ku tê de rolek bilîzin."
"Me name danûstandine û ji Îmraliyê nerîn ji me re hatine şandin," Kobanî got. Bê guman, hejmarek pirsgirêkên me hene wekî hebûna hêzên PKKê di nav refên Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê de û tenê Îmrali dikare van pirsgirêkan çareser bike. Ji ber vê yekê, divê têkiliya di navbera Kurdistana Sûriyeyê û Îmraliyê de were xurtkirin û ev dê hem ji bo pêvajoya aştiyê û hem jî ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd li Kurdistana Sûriyeyê destkeftiyek baş be. Bi xêra Xwedê, Birêz Ocalan jî daxwaz kir ku şandeyek ji me serdana Îmraliyê bike.
"Gefên DAIŞê hîn nemane û DAIŞê planên xwe hene ku çalakiyên xwe zêde bike," wî got. Divê şerê li dijî DAIŞê were xurtkirin. Rewşa li kampa Hawal jixwe balkêş e û meha borî 15 hêzên me di şerê li dijî DAIŞê de jiyana xwe ji dest dan. DAIŞ dixwaze hêzên xwe azad bike û piştî rewşa nû ya li Sûriyeyê û hilweşîna rejîma Beşar Esed, derfetek baş ji wan re heye ku çalakiyên xwe berfireh bikin.
