Li gorî rapora Ajansa Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Senator Race Nasir Abbas Cafarî, serokê Meclîsa Yekîtîya Muslimên Pakistanî, hêraşa xwe-kuştinê ya li ser serokatiya hêzên leşkerî di Peşawar de bi şiddet guhert û ji malbatên şehîdan re teslîyat axaft.
Ew bi nîşandanî nigaranî li ser zêdebûna hêrtên terorîstî di hefteyan dawî de got:
“Ev hêrtan ne rastî ne, lê beşek in ji kampanyayek armancî ye bo rêdanê Pakistanê ber bi bêstabilîtî.”
Serokê Meclîsa Yekîtîya Musilmanên Pakistanî di heman demê de daxwaz kir ku:
“Dûşmanan hewl didin ku ji lewha û girêdankên hundirîn ên welêtî bihêlin ber xwe, û di vê rewşê de gelê Pakistan hêvîya roşnbûna zêdetir, pêşveçûna ragihandinên ewlehî û çalakiyên qetî ji hêla rêxistinanî dewletî dixwaze.”
Race Nasir herwiha dawet kir ku alîkar û parastvanên terorîstan, wekî yên destgîr û finansîyen wan, nas bikin û sedsalan bikaribin. Ew got:
“Çalakiya qetî li dijî unsuranê dijminê pêdiviya fermî ya welêtê ye ji bo gihîştina aşitiyê dawî û mayîndar.”
________________________________________
Kurte:
Raje Nasir Abbas Cafarî şermezarî hêraşa Peşawar kir, bi terorîzm dijminket û daxwaza birîndarî qetî kir ji hêla dewletê bo ewlehî û aşitiyê mirîndar.
……………..
Dawiya Peyam/
Serokê Meclîsa Yekîtiya Misilmanên Pakistanê ji ber zêdebûna girîng a êrîşên terorîstî nîgeraniya xwe diyar kir
“Serokê Meclîsa Yekîtîya Muslimên Pakistanî bi nîşandanî nigaranî li ser zêde bûna hêrtên terorîstî di hefteyan dawî de got: Ê hêrtan ne rastî ne, lê beşek in ji kampanyayek armancî bo rêdanê Pakistanê ber bi bêstabilîtî.”
Li gorî rapora Ajansa Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Senator Race Nasir Abbas Cafarî, serokê Meclîsa Yekîtîya Muslimên Pakistanî, hêraşa xwe-kuştinê ya li ser serokatiya hêzên leşkerî di Peşawar de bi şiddet guhert û ji malbatên şehîdan re teslîyat axaft.
Your Comment