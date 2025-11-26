Rapor: Operasyona Berfireh a Artêşa Îsraîlê li Bakurê Urduna Rojavayê (Tûbas)

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA -Artêşa rejîma Siyonîst roja Çarşemê operasyoneke leşkerî ya berfireh li Parêzgeha Tûbasê ya li bakurê Kena Rojavayê (West Bank) dest pê kir, ku bajarokê Tûbasê û gelek gundên derdora wê girt dest.
Hûrguliyên Operasyonê:
- Xurtkirina Hebûna Leşkerî: Di vê operasyonê de, artêşa Îsraîlê hebûna xwe ya leşkerî li herêmê bi awayekî çavtêr (berçav) xurt kir û buldozerên leşkerî şandin hin deveran.
- Êrişên Hewayî: Herwiha, helîkopterên Îsraîlî ber bi armancên nediyar ve gule reşandin.
- Blokkirin û Qedexeya Hatûçûyê: Hêzên dagîrker bi çêkirina xakrezan û îstgehên leşkerî, hemû dergehên parêzgehê girtin û qedexeya tevgera temam ferz kirin. Ev operasyon ne tenê bajarê Tûbasê, lê herwiha gundên Eqaba û Têmûnê jî girt dest.
Daxuyaniya Walîyê Tûbasê (Ehmed El-Esed):
- Walî Ehmed El-Esed ragihand ku aliyê Îsraîlî ji rayedarên Filistînî re agahdarî daye ku operasyona leşkerî dê çend rojan li parêzgehê bidome.
- Wî ev gav weke “bilindkirina asta aloziyeke xeternak” li dijî bajar û gundên derdorê binav kir.
- El-Esed got: “Dagîrker îdîa dikin ku kesên ku tên lêgerînê li parêzgehê hene, lê ev îddîa pûç in; ev operasyon siyasî ye, ne ewlehî.”
- Wî tekez kir ku bi çêkirina xakrezên leşkerî û sepandina qedexeya hatûçûyê, tevgera mirovan bi temamî felc bûye û rîska jiyanê ji bo welatiyan zêde kiriye, bi taybetî jî ji bo kal û pîr, nexweş û zarokan.
- Walî wiha lê zêde kir: “Artêşa Îsraîlê bi helîkopterên Apache gule reşandin û her kesê ku tevbigehê bide hedef tê girtin.”
