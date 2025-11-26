  1. Home
“Kuştin” — bersiva li şopgêrandanê dijî kuştinê / daxwaz ji bo dawîkirina civînan piştrekî têkoşîna dijwar a Aleviyan ji hêla hêzên Colaniyê ve

26 November 2025 - 11:05
News ID: 1754341
Source: https://fa.abna24.com/news/
Rêvebirê Müşahedeya Mafên Mirovan a Sûriyê ragihand ku:Hêzên ewlehiyê giştî yên bandorî bi dewleta demdemê ya Colaniyê li ser şopgêrandanê ku li dijî kuştina Aleviyan têne kirin, êşandin û tîr li wan kişandine. Di derbarek dema nedîyar de jî, hinek şopgêr bi erebeyan dewletî hate lêderxistin û têxistin jêr gundan, ku xwediyê kecan û birîndarîyên giran bûn.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Bi deh hezaran welatiyên Sûriyeyê, li ser banga Şêx Xezal Xezal, serokê Encumena Bilind a Îslamî ya Elewiyan, li gelek bajaran xwepêşandanên aştiyane li dar xistin da ku li dijî komkujiyên mezhebî û girtinên keyfî yên Elewiyan ji aliyê hêmanên hikûmeta Golanî ve protesto bikin.

Di van xwepêşandanan de, xwepêşanderan daxwaza berdana kesên ku di girtîgehan de ne û bidawîanîna kiryarên neqanûnî yên hikûmeta demkî ya Sûriyeyê li dijî Elewiyan kirin. Wan dirûşmeyên piştgiriya federalîzmê û bidawîanîna kiryarên mezhebî yên ku di sala borî de zext li Elewiyan kirine, qîr kirin.

Xwepêşandanên ku li gelek bajaran, di nav de Tartûs, Lazkiye, Hums û Hemayê hatin lidarxistin, bi aştiyane berdewam kirin di heman demê de hêzên ewlehiyê yên hikûmeta demkî bi serokatiya Ebû Mihemed Golanî gule li xwepêşanderan reşandin.

