“Kuştin” — bersiva li şopgêrandanê dijî kuştinê / daxwaz ji bo dawîkirina civînan piştrekî têkoşîna dijwar a Aleviyan ji hêla hêzên Colaniyê ve

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Bi deh hezaran welatiyên Sûriyeyê, li ser banga Şêx Xezal Xezal, serokê Encumena Bilind a Îslamî ya Elewiyan, li gelek bajaran xwepêşandanên aştiyane li dar xistin da ku li dijî komkujiyên mezhebî û girtinên keyfî yên Elewiyan ji aliyê hêmanên hikûmeta Golanî ve protesto bikin.
Di van xwepêşandanan de, xwepêşanderan daxwaza berdana kesên ku di girtîgehan de ne û bidawîanîna kiryarên neqanûnî yên hikûmeta demkî ya Sûriyeyê li dijî Elewiyan kirin. Wan dirûşmeyên piştgiriya federalîzmê û bidawîanîna kiryarên mezhebî yên ku di sala borî de zext li Elewiyan kirine, qîr kirin.
Xwepêşandanên ku li gelek bajaran, di nav de Tartûs, Lazkiye, Hums û Hemayê hatin lidarxistin, bi aştiyane berdewam kirin di heman demê de hêzên ewlehiyê yên hikûmeta demkî bi serokatiya Ebû Mihemed Golanî gule li xwepêşanderan reşandin.
