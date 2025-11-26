Zanayekî (Alimekî)Şîe yê Pakistanî: Kesayetiya Hezreta Zehra (S) mînakê kamil ji bo hemû jinên cîhanê ye

Li gorî ajansa nûçeyan a Ahlul-Bayt (s.x) — ABNA — Hucat ul-Îslam wel-Muslimîn Maqsod Eli Domki, endamê payebilind ê Meclîsa Yekîtiya Mislimanan (MWM) a Pakistanê, tekez kir: Jiyana paqij û ronahî ya Xanima Fatimeyê (s.x) ne tenê ji bo cîhana Îslamê, lê ji bo tevahiya mirovahiyê çavkaniya rêberî û mînakê kamil e.
Wî got: Xanima Fatimeyê (s.x) ji bo hemû jinên dinyayê herî baş mînak e. Kesayetiyên mezin ên ku di bin sîbera nezeriya wê de mezin bûn, wekî Îmam Hesen (s), Îmam Huseyn (s), Xanima Zeyneb (s) û Xanima Um-Kulsum (s), rêberên rêberiyê ne ji bo hemû mirovan.
Zanyarê payebilind ê Pakistanî wiha domand: Pêxemberê Herî Keremkêr (s.a.w) Xanima Fatimah (s.x) wekî Seyedet Nisa al-Alamin (Rêberê Jinên Cîhanê) û Seyedet Nisa Ehl el-Cennet (Rêbera Jinên Behiştê) û zarokên wê wekî Seyed Şebab Ehl el-Cennet (Serokê Ciwanên Behiştê) daye nasîn.
Domki erka bawermendan di vê demê de bi cîhanîna pratîkî ya şopandina riya Fatimî dît û got: Wekî ku keça Pêxemberê Xwedê (s.x.a) ji bo parastina maf û rastiyê rabû ser pê, îro jî divê bawermend bi girtina mînak ji wê, di riya parastina rastgotinî û edaletê de bimeşin.
Wî bîr xist: Qur’ana Pîroz û mîrasgirên Qur’anê, şehadeta rastgotinî, nezerî (ismet) û paqijiya Siddiqeya Kûbra (Xanima Fatimah) dane.
Domki ji bawermendan xwest ku di rojên Fatimî de bi sazkirina civîn û merasîmên sersaxiyê, peyama Xanima Zehra (s.x) bigihînin malên mirovan da ku ronahiya hînkirinên wê di civakê de belav bibin.
