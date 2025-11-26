Wezîrê Çand û Rêvebirina Îslamî ragihand ku:“Dîndariya zarok û ciwanan, pirsa îro û siberoja me ye”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (A.S.) - ABNA - Civîna 845emîn a Konseya Çanda Giştî ya welêt di bin serokatiya Seyîd Ebas Salihî, Wezîrê Çand û Rêberiya Îslamî de pêk hat. Di destpêka vê rûniştinê de, raporek li ser pêkanîna belgeya li ser pêşvebirina çandî ya olperestiyê di nav ciwanan de ji hêla Wezareta Perwerdehiyê ve hate xwendin. Di vê rûniştinê de, Wezîrê Çand û Rêberiya Îslamî, dema ku sersaxî ji bo şehadeta Hezretî Zehra (S.X) xwest û behsa rapora ku li ser pêkanîna belgeya li ser pêşvebirina çandî ya olperestiyê hate xwendin kir, got: Beşek girîng a vê xebatê dikeve ser milê Wezareta Perwerdehiyê, lê ev xebat nikare bi tenê ji hêla vê wezaretê ve were kirin; ji ber ku guherbarên cûrbecûr hene ku divê werin hesibandin.
Daxuya kir ku ev mijar di nav mijarên girîng ên welêt de ye û got: Olperestiya zarok û ciwanan mijara niha û pêşeroja me ye, û gelek mijar bi vê mijarê ve girêdayî ne; Nasnameya Îrana Îslamî bi olperestî û olperestiya wê ve girêdayî ye, û qada zarok û ciwanan wekî bingeha vê pirsgirêkê tê hesibandin, ji ber vê yekê divê em her tiştê ku ji destê me tê bikin. Salehî diyar kir ku her ku dezgeh di vî warî de bêtir alîkariyê bikin, ew qas hêviya me ji bo pêkanîna armancên vê belgeyê zêdetir dibe, û ev yek zelal kir: Ev pirsgirêk ji qada perwerdehiyê wêdetir diçe û divê komên cûda ji bo bidestxistina armancên armanckirî bi hev re bisekinin. Wî zêde kir: Dibe ku tesîsên perwerdehiyê bi xwezayî pêdiviyan pêk neynin, ji ber vê yekê hemî berpirsiyarî li ser vê wezaretê nehatine danîn.
Salihî tekez kir ku hewl hatiye dayîn ku perspektîfek ji bilî perwerdehiyê were çêkirin, bi berçavgirtina helwesta Konseya Çanda Giştî ya welêt, û ev yek zelal kir: Yek ji sedemên ku planên berê netemam man an jî wekî ku dihat hêvîkirin pêşve neçûn ev bû ku hemî berpirsiyariyên di vî warî de li ser wezaretê hatin danîn. Wezîrê Çand û Rêberiya Îslamî got: Divê em hewl bidin ku vê pirsgirêkê bikin "pirsgirêkek neteweyî" û ne tenê pirsek perwerdehiyê, ji ber ku heke nêrînek wusa serdest be, em dikarin bi awayekî geşbîntir li pêkanîna vê planê binêrin. Wî tekez kir ku diyalog bi kesên ku rasterast û nerasterast bi vê mijarê re eleqedar bûne re kêrhatî ye û wiha lê zêde kir: "Yek ji rêyan dikare ev be ku em careke din rêya ceribandî dubare nekin; divê em nefikirin ku em destpêkerên dîrokê ne. Di vî warî de, divê em xebatên berê analîz bikin da ku pêşî li dubarebûna dijwarîyên berê bigirin. Wekî din, divê planên serkeftî yên berê werin lêkolîn kirin û wekî bingehek ji bo xebatê werin bikar anîn. Nirxandina pêşniyarên ji bo navkirina roj û bûyerên taybetî jî di rojeva vê civîna Konseya Neteweyî ya Çanda Giştî de bû, û endaman li ser vê yekê nîqaş kirin û nêrînên xwe parve kirin.
