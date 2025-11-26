Rêveberê Navenda Iraqê ya Lêkolînên Stratejîk El-Menzar di hevpeyvînekê de bi El-Aqsayê e: Peyam û encamên şeşemîn hilbijartinên piştî Sedam / Hilbi

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - "Hesen El-Ebadî, dirêjê Navenda Lêkolînên Stratejîk El-Menzar Iraq û nûnerê leşkerên Seyîdê Şehîdan(Seyîd uk şûheda) ji grûpên berxwedana Îslamî ya Iraq, di gotûbêjekê de bi rojnamevanê Teqrîb re li ser şeşemîn hilbijartina parlemana piştî şermezrûna(ruxandina) rejîma Baasî Saddam, ku bi beşdariya fireh a gelê Iraq û bi serketin û bê pirsgirêka ewlehiyê hate birêvebirin, got: Hemû kes dizanin ku hilbijartin li Iraq wekî supapê ewlehiyê ji bo Xwarê Navînê ye, ji ber ku rewşa welat bi awayekî têra xeternak diçe pêş û ev bûyî di vê merca zêde hesas û xeternak de hate birêvebirin.
Ew zêde kir: Welata derbasî me, Îran, û birayên me li Hizbullah û Yemen li bendê vê serketina mezin a gelê Iraq, bi taybetî şîayan (wekî zêdetirî gelê Iraq) bûn, ji ber ku wan wekî piştgir û hevkarê xwe dizanin.
El-Îbadî yek ji taybetmendiyên vê dorê hilbijartinan wekî serketina girîng a nûnerên grûpên berxwedan an jî grûp û kandidatan piştgirê berxwedan di gihîştina parlemana Iraq de nîşan kir û ev jî bi girîngiya taybet ji bo parastina rolê berxwedan tê hesibandin.
Dirêjê Navenda Lêkolînên Stratejîk El-Menzar Iraq encamên hilbijartina dawî ji bo xetê berxwedan bi feyde hesiband û got: Hilbijartina 2025 hilbijartinekî pir mezin bû ku hin kes hewl didin ku bi karşerî û astengdanê ji birêvebirina wê rawestînin û hin kes hewl didin ku rolê şîayan wekî zêdetirî gelê Iraq lawaz bikin, lê hemû planên wan şikest û wan nayêşandin.
Ew di derbarê peyamên serketina hilbijartina dawî de got: Yek ji encamên wê hilbijartinê şikestê aliyan bû ku li ser normalkirina têkiliyên bi rejîma sîyonîstî hesiband û hewl didin ku Iraq bi vê torê bixin nav vê domana û bi hilbijartin û bi gihîştina nûnerên bi vê rûyeta xwe wan bigihînin, lê di vê rê de şikest xwarin.
El-Îbadî nîşan da: Hin muzdiran li ser lawazkirina berxwedan li Iraq hesiband, lê encamên hilbijartina parlemana wan di gihîştina armanca wan de serketinê nadan.
Ew got: Di hilbijartina dawî de pirsgirêkên zêde hatin nîşandan ku yek ji wan beşdariya fireh û girîng a hêzên ewlehiyê (di dengdanê taybet de) bi beşdariya 82% bû ku ev beşdariya fireh di dorên berê de nebû.
El-Îbadî pêşniyar kir ku ev beşdariya fireh nîşanê peywendiya û girêdana gel, leşker, hêzên ewlehiyê û Heşdê Şebî bi parastina Iraq û xetê berxwedan li dijî xetê şerir bi serketiyê Amerîka û sîyonîstan e.
Dirêjê Navenda Lêkolînên Stratejîk El-Menzar Iraq di derbarê peyamên hilbijartina dawî û encamên wê li ser rewşa herêma de bi Teqrîb re got: Yekem tişt ev e ku Iraq û serokên berxwedan karîyar bûn ku Iraq ji qada şerê bixin qada siyasî ya çalak û karîger di civak û xetê berxwedan de. Tiştekî din, guherîna pozîtîf li Iraq bi rêya vê hilbijartinê bi taybetî li parêzgeha Bexdad bû ku stratejiyên grûpên piştgirê derve û jî lewazkirina beşdariya taybetî li Bexdad guhert, ji ber ku berxwedan li embûskê wan grûpan bû.
Îbadî girîngiya serkeftina lîsteyên berxwedanê û alîgirên wan di hilbijartinên dawî yên Iraqê de û bandorên wê yên herêmî destnîşan kir: Giranî û pozîsyona berxwedanê di van hilbijartinan de hatine destnîşankirin. Bê guman hevsengiya siyasî ya di hilbijartinên Iraqê de dê bandorê li herêmê û herêma Kendava Farsê, û her weha pirsgirêkên Lubnan, Sûriye û Komara Îslamî ya Îranê bike, da ku Iraq roleke bihêz di piştgiriya van meydanan de ji hêla siyasî û aborî ve bilîze û nexşeyê li dijî dijminên meydana berxwedanê, ango meydana xerabiyê ya ku ji hêla Dewletên Yekbûyî, Siyonîst û yên din ve tê rêvebirin, biguherîne.
........................
Dawiya Peyam/
Your Comment