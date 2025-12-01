Agirê di hundurê kesekî(mirovekî) de jê re dibêjin hesûdî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Mirov, afirîdeya herî tevlihev û di heman demê de herî nazik a gerdûnê ye. Di nav şer û pevçûnên jiyanê de, di nakokiyên têkiliyên mirovî de û di rûbirûbûna bi tahmên ne xweş û bêkesiyê de, hestên cuda di hundurê wî de dişewitin. Yek ji wan hestan ku herî xeternak û hilweşîner e, “Kîn” e; rewşeke derûnî ye ku mîna lavayekî veşartî di kûrahiya giyan de, aramî û seta ji mirov distîne. Kîn, ne tenê li hemberî kesê ku tê armanc kirin, lê belê li hemberî tevahiya cîhanê, dîwarekî ji nefreta veşartî û nefretê ava dike û çav û dilê kesê kînedar li rastî û bedewiyan digire. Emîrê Mû’minan Elî (s.x), bi zanînek kûr û gotineke bibandor, sîmgeha êşdar a kînê wiha vedibêje: “: "أَلْحَقـُودُ مُعَـذَّبُ النَّـفْسِ مُتَضـاعِفُ الْهَمِّ.” (1) Ev gotin, ne tenê ravekirineke exlaqî ye, lê belê lêkolîneke psîkolojîk a rast e li ser rewşa derûnî ya kesê kînedar. Kesê kînedar, berî ku zirarekê bigihîne armanca kînê xwe, di agirê hundurê xwe de diqelişe û azarêk bêhempa dibîne.
Kîndarî: Zîndana ku em bi xwe ava dikin
Kînbûn: girtîgehek ku me bixwe çêkiriye
Kîn, di zimanê de tê wateya nefreta veşartî û dijminatiya ku mirov di dilê xwe de li hemberî kesekî din digire. Ev hesta neyînî, bi gelemperî piştî ezmûna êş, zilm an jî helwesteke nebaş derdikeve holê û li şûna ku bi lêxweşbûn û jibîrkirinê biqede, di mejî û giyanê mirov de kok datîne û bi demê re kûrtir dibe. Tişta bingehîn di gotina Îmam Elî (s.x) de, îşaretek e bo “êşana nefsê” û “pirbûna kederê”.
“Mu’ezzebu’n-nefsî” tê wê wateyê ku kesê kînedar, ji êşa hundurîn wê kêliyê ne azad e. Ev êş, ne ji aliyê sedemeke derveyî ve, lê belê ji hundurê wî bixwe tê. Aqilê kesê kînedar, timûtim mijûlê vegerandina bûyerên borî, nûkirina dîmenên êşê û xeyalkirina tolhildanê ye. Ev pêvajo, enerjiyeke mezin ji kesî digire û wî ji jiyîna di kêliya niha û kêfxweşbûna ji bextewariyên heyî dûr dixe.
“Muteda’ifu’l-hemmi” jî tê wateya zêdebûna berdewam û mezin a keder û xemgîniyê. Kîn, mîna nexweşiyeke kronîk, tenduristiya derûnî ya kesî hêdî hêdî ji holê radike. Her fikrek neyînî, her carê ku paşeroj tê bîranîn, her nûçeyek li ser kesê ku kîn li wî hatiye girtin, xemgîniya wî qat bi qat zêde dike û rê nade ku mirov tamxweşiya rastîn a aramî û bextewariyê tam bike. Ew timûtim di bin siya giran a rabûyî de dijî û ji kêfên niha û hêviyên pêşerojê mehrûm dimîne.
Kokên Kîndariyê: Çima Kînê Digirin?
Kîndarî bi gelemperî koxên gelek hene ku nasîna wan dikare ji bo dermankirina vê nexweşiya derûnî bibe alîkar:
1. Nebûna Lêxweşbûn û Efûkirinê: Belkî ya herî girîng koka kînê, neşiyana efûkirinê ye. Mirov xeletiyan dikin û carinan ji hev zirarê dibînin. Heger kes nikaribe van xeletiyan efû bike û ji wan derbas bibe, toza kînê di dilê wî de tê çandin.
2. Hesûdî (Çavnebînî): Carinan kîn ji hesûdiyê çêdibe. Dema mirov serkeftin an bextewariya kesekî din dibîne û nikare wê tehamul bike, hesûdî vediguhere kînê û xwesteka tunebûna bextewariya yê din di hundurê wî de peyda dibe.
3. Kezeb û Pêşberî (Kibîr): Mirovê kibrî nikare tehamul bike ku kesekî êrîşî rûmeta wî bike an jî jê bilindtir be. Her kiryar an gotineke ku li gorî wî rûmeta wî binpê bike, dikare toza kînê di dilê wî de biçîne.
4. Zilm û Neheqî: Tecrûbeya zilm û neheqiyê, gelo li ser asta kesî be yan civakî, dikare bibe sedema kînê. Her çend daxwaza maf û edaletê baş be jî, heger ev hest veguhere nefret û tolhildana nexweşî, wê demê navê wê dibe kîn.
5. Guman û Bêbawerî: Xerab dîtin û gumanbarkirina li hemberî yên din, dikare bibe sedema şîrovekirinên xelet û mezin kirina helwestên normal, û di encamê de kînê di dilê mirov de mezin dike.
Encamên Kîndariyê:
Di pîvanên cuda de, kîndarî ne tenê mirovê kînedar bi êş û azarê hundurîn tîne, lê di pîvanên cuda yên jiyana wî û civakê de, encamên wêranker hene:
• Tenduristiya Fîzîkî û Derûnî: Lêkolînên tibî destnîşan kirine ku hestên neyînî yên wekî kîn, fikar û depresyon, bandorek rasterast li tenduristiya laşî dikin û dikarin bibin sedema nexweşiyên dil, zexta xwînê ya bilind, pirsgirêkên digestive û qelskirina pergala parastinê ya laş.
• Têkiliyên Civakî: Kesê kînedar nikare têkiliyên saxlem bi yên din re saz bike. Kîna wî mîna dîwarekî di navbera wî û yên din de dibe asteng û rê li ber avakirina dostanî û hezkirinên kûr digire.
• Ruhî û Îbadet: Kîn, perdeyekî qalind di navbera mirov û Xwedê de diafirîne. Dilê kesê kînedar, deştekî vala ye ku tovê bawerî û ruhîtiyê tê de mezin nabe. Îbadetên wî jî dibe ku bê ruh û bê bandor bin.
• Biryargehên Xelet: Kîn, hêza aqil û mentiqê xera dike û dibe sedem ku mirov biryarên hestyarî û nebaş bide ku ji bo wî û yên din zirar be.
Dermanek ji bo Dilên Nexweş di Ayetên Xwedê de
Pirtûka Pîroz (Qur’an), rêbernameya mirovahiyê ye ji bo gihîştina bextewariyê li dinyayê û axretê, û derbarê kîndariyê û rêyên pêşîgirtina li wê de jî hînbûnên hêja hene.
Fermana Efûkirinê:
Qur’ana Pîroz bi tundî li ser efûkirin û lêxweşbûnê israr dike û wê ji taybetmendiyên bawermendan û Xwedatirsiya (Mutteqîn) dibîne. Xwedê di sureya Al-Îmran de dibêje: “Ewên ku di rojên xweş û dijwar de xêr û sedeqe didin, kîna xwe dimînin (gelî dikin) û ji mirovan efû dikin, Xwedê qenckaran hez dike.” (2)
Ev ayet, sê taybetmendiyên berbiçav ên Xwedatirsiya rave dike: xêrkirin di rewşa firehî û tengahiyê de, vemirandina hêrsê û “efûkirina ji mirovan”. Cihê “efûkirina ji mirovan” li kêleka xêrkirinê û dimankirina hêrsê, girîngiya wê ya pir mezin di avahiya kesayetî ya bawermendek rastîn de nîşan dide. Efûkirin, tê wê wateyê ku mirov barê giran ê kînê ji ser milên xwe datîne û gavekî yekemîn e ji bo gihîştina aramî ya hundurîn. Ev ayet ji me re fêr dike ku kîn dikare bi efûkirinê ji holê bê rakirin û ev kiryar, ji aliyê Xwedê ve jî tê hezkirin.
Taliya Xirabiyê bi Qenciyê:
Yek ji rêbazên bi bandor ji bo têkoşîna li dijî kînê û veguherîna dijminatiyê bo dostaniyê, ew e ku xirabî bi qenciyê were dûrxistin. Xwedê di sureya Fussilet de dibêje: “Qencî û xerabî qet wek hev nîn in. Bi awayê herî baş, xerabiyê dûr bike; encam ew e ku bi hevre tu dibînî yê ku di navbera te û wî de dijminatî hebû, mîna hevalekî nêzîk bûye.” (2)
Ev ayet, qaîdeya zêrîn di têkiliyên mirovî de eşkere dike: başî û xirabî qet wek hev nînin. Bi awayê herî baş, xerabiyê dûr bixwe; encama wê ew e ku kesê ku di navbera we de dijminatî hebûye, wekî hevalê we yê samîmî dibe. Ev mucîzeya exlaqa Îslamê ye ku kîn û dijminatiyê bi hezkirin û efûkirinê derman dike. Dema kesê kînedar li cihê bersîvdana wekhev, bi qencî bersîv dide, ne tenê aliyê din bêçek dike, lê belê giyana xwe ji jehra kînê paqij dike."
Hîsret û Poşmanî ji Nebûna Rastkirina Têkiliyan:
Pirtûka Pîroz (Qur’an) di ravekirina rewşên roja Qiyametê de, balê dikişîne ser hîsret û poşmaniya gelek kesî ji ber têkiliyên nerast û kînedariya wan a li dinyayê. Her çend ayetek rasterast li ser kînedariyê di Qiyametê de nîne jî, lê ayetên ku behsa poşmaniya ji windakirina derfetan ji bo rastkirina têkiliyan û xwestina lêxweşbûnê dikin, ji wan in. Mînak, ew ayet ku behsa bêfeydayîbûna mal û zarokan li Qiyametê dike (û roja ku ne mal û ne jî zarok sûdê nade, heger ne ew kesê ku bi dilê paqij were ber Xwedê) (4), dilê paqij (silîm) dilê ye ku ji pîsîtiyên wekî kîn û hesûdiyê paqij e. Di sureya Furqan de jî, li ser poşmaniya ji nehatina riya Pêxember û hilbijartina dostê xerab tê gotin: “Û roja ku zordar destên xwe digirê û dibêje: ‘Xwuşka min, qey min digel Pêxember riyek nexistibû? * Wey li min, ka ez çima Wî kesî nekiribûm hevalê xwe yê nêzîk?’” (5) Ev ayet ji me re fêr dikin ku kîn û dijminahiyên dinyewî, li axretê bi tiştekî ji bilî hîsret û poşmaniyê nəkın.
Tevkî li ser Paqijkirina Dil ji Kîn û Hesûdiyê:
Xwedayê mezin di Qur’ana Pîroz de, ji bawermendan û xelkê bihiştê re soz dide ku her cure kîn û kedor (gîl) ji dilê wan bê rakirin. Di sureya Hecr de dibêje: “Û me çi ji kedor (gîl) di sîngên wan de hebû, rakir û wan kirin bira li ser kursiyan rûbirûyî hev.” (6)
Ev ayet, wêneyeke bedew ji bihiştê pêşkêş dike; ciyekî ku li wir tu kîn û kedor di dilan de nîne û xelkê bihiştê, mîna birayan li hemberî hev rûniştine. Ev ayet nîşan dide ku paqijkirina dil ji kînê, ne tenê fezîletkariyeke dinyewî ye, lê belê şerta ketina bihiştê û gihîştina aramî ya ebedî ye. Armanca hînbûnên Îslamê ew e ku mirov bigihîje vê astê ji paqijiya nefsê û paqijiya dil.
Rêbazên Rizgariya ji Xefka Kînê
Ji bo rizgarbûna ji êş û azarên hundurîn ên kînedariyê, divê gavên pratîkî û giyanî bên avêtin:
1. Latihanên Efûkirinê: Efûkirin biryarekî dilxwazî ye. Kes divê bi awayekî hişyar biryar bide ku barê kînê ji ser milên xwe bar bike. Ev nayê wê wateyê ku kiryara xerab qebûl bike, lê belê tê wê wateyê ku mirov xwe ji dîlgirtina rabirdûyê rizgar bike.
2. Fêhmkirina Tixûbên Mirovî: Hemû mirov xeletiyan dikin. Fêhmkirina vê rastiyê ku tu mirov bê kêmasî nîne, dikare bibe alîkar ji bo kêmkirina hêviyên bêaqilî û di encamê de kêmkirina bingehê kîndariyê.
3. Balêxistin ser Aliyên Erênî: Li şûna ku li ser êş û bîranînên ne xweş were rawestandin, divê mirov hewl bide ku balê bixe ser aliyên erênî yên jiyanê û bextewariyên heyî.
4. Hezkirin û Qencîkirin (Îhsan): Mîna ku Qur’ana Pîroz dibêje, bersîvdayîna bi qencî li hemberî xerabiyê, dikare kînê veguherîne dostanî.
5. Xwesernasîn û Koxnasîn: Kes divê bi xwe re rastgo be û koxên kînê di hundurê xwe de nas bike. Ma hesûdî, kibr an jî tirs bûye sedemê kînê?
6. Dua û Tevekkul (Tewekkul) li Xwedê: Ji Xwedayê mezin divê were xwestin ku dilê me ji kînê paqij bike û me ber bi aşîtî û aramî ya hundurîn ve bibe.
Gotina hêja ya Emîrê Mû’minan Îmam Elî (s.x) wêneyek rast û eşkere ji êşa bêrawestiya kesê kînedar pêşkêş dike. Ev hînbûna exlaqî, bi rastî hişyariyeke psîkolojîk e ku me ji ketina nav kûrahiya kînê hişyar dike. Ayetên ronakbexş ên Qur’ana Pîroz jî, bi tevkî li ser efû, lêxweşbûn, dûrxistina xerabiyê bi qenciyê û paqijkirina dil ji kedor û kînê, rêbazên pratîkî ji bo rizgarbûna ji vê belaya derûnî û gihîştina aramî ya rastîn pêşkêş dikin. Kîn, ne tenê astengiya pêşveçûna giyanî û bextewariya axretê ye, lê di heman demê de tenduristiya laş û derûnî ya mirov jî bi giranî tehdîd dike. Ji ber vê yekê, pêwîst e ku bi xwesernasîn, pratîka efûkirinê û baweriya bi Xwedê, dilê xwe ji her cure kînê paqij bikin û li şûna wê, toza hezkirin, lêxweşbûn û aşîtiyê di dilê xwe de biçînin. Tenê bi vî awayî dikare mirov ji agirê hundurîn ê kînê xelas bibe û tama şîrîn a aramî û bextewariya rastîn tam bike; aramîyek ku ji kûrahiya can derdikeve û jiyanê bi ronahiyek ji hezkirin û bedewiyê ronî dike.
Xanim F. Deldarî (Lêkolîner, Şêwirmendê Malbatê, çalakvana Medya û qada Civakî)
