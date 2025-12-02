Nakokiya navbera Partî û Yekitiyê li ser posta serokomartiya Iraqê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Hîwa Mihemed, endamê YNK`ê, bal kişand ser gurrbûna nakokiyên di navbera Partî û Yekitiyê ser posta serokomartiya Iraqê de û got: Heta niha ne tenê di vê barê de rêkeftin çênebûye û encamên diyar jî nehatine bidestxistin, ev nakokî qelişta siyasî ya dilnigeranker jî çêkiriye.
Hîwa Mihemed got: Rêkeftina ser postsên serokatiya Herêmê û serokomartiya Iraqê, xitimîna siyasî bi dû xwe re aniye û bê encammana muzakirên partî û YNK`ê pêşiya amadekirina nexşerêya zelal jibo parvekirina postan an nêrînên hevpar gitiye û dewama vê rewşê dilnigeraniyên navb xelkê Herêma kurdistana Iraqê zêde kiriye.
