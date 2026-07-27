“Vîdyo | Nasiriyê; bajarekî ku ji bo rêberê şehîd bi yek dengî bû meresiye (şîn/girî)”

“Nasiriyê, di wê rojê de ku nûçeya şehadeta Rêber gihîşt vî bajarî, bi yek dengî dest bi meresiyeyê (şînê) kir; kolanên vî bajarî di wê rojê de, şahidê dilsoziya gelê wî bûn. Di heman rojê de, helbestek hat nivîsandin ku bû şîara hezaran kesên ku di şînê de bûn û hîn jî di nav wan şînvanên ereb de deng dide. Di vê klîba ku li ber destê we ye, hûn roviya wê roja dîrokî dibînin; ji şîna bi heybet a xelkê Nasiriyê bigire heta gotûbêja ligel wî helbestvanê ku ev sirûda (helbesta) nemir afirand.”
Your Comment