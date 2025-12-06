Pêşveçûna bilez a hêzên Encumena Demkî(Veguhêz)/ Başûrê Yemenê di bin destê Îmaratê de

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (S) - ABNA- Encumena Veguhêz a Başûr ku ji aliyê Îmarat ve tê piştgirîkirin, bi geşedaneke bilez û sosret, parêzgeha Hedremûtê ya hevsînorê Erebistana Siûdî bi temamî kontrol kir. Hevdem, saziyên fermî li parêzgeha El-Mehra ku li ser sînorê Umanê ye jî, bi daxistina ala Yemenê û bilindkirina ala dewleta berê ya başûr, dilsoziya xwe bi vê konseyê ragihandin.
Bi van her du geşedanan, Meclîsa Veguhêz a Başûr bandora xwe li qadên stratejîk berfireh kir; Hedramût bi tena serê xwe mazûvaniya piraniya yedekên nefta Yemenê ye û girîngtirîn rêgeha bejahî ya vî welatî bo welatên erebî yên Kendava Farsê tê hesibandin. Bi vî awayî, Encumena Veguhêz a Yemenê ya Başûr niha li ber avabûna pêkhateyek hema hema temam di warê dewlemendî, erd û kanalên ragihandinê de ye; Rewşeke ku wê ji her demê bêhtir nêzî pêkanîna projeya wê ya cudaxwaz dike.
kontrolkirina çavkaniyên petrolê û derbasgehên krîtîk; Zêdekirina hêza stratejîk a UAE
Li ser astek berfirehtir, kontrolkirina Encumena Demkî ya Başûr li ser parêzgehên rojhilatê Yemenê, ne tenê nexşeya welêt, lê hevkêşeya navçeyî jî guhertiye. Bandora Îmaratê niha tevahiya peravên Deryaya Erebî û Kendava Adenê li xwe digire û heta peravên rojhilatê Deryaya Sor dirêj dibe, di heman demê de Ebû Dabî giravên stratejîk ên Yemenê jî di destê xwe de digire. Ev yek ji bo Îmaratê hêzeke trans-herêmî diafirîne û pozîsyona wê ya siyasî xurt dike.
Di demekê de ku Marib û parêzgehên bakurî yên Yemenê hê jî li pêşiyê Erebistana Siûdî ne, başûr û rojhilatê Yemenê ketine bin bandora Îmaratê û ev rewş -li gorî lêkolîneran- nîşana bidawîbûna rola Partiya Îslah li navçeyên hestiyar e û cûreyek lihevkirina nenivîsandî di navbera Riyaz û Ebû Dabî de ji bo dabeşkirina nû ya nifûza Yemenê nîşan dide. Tê gotin ku Erebîstana Siûdî bi vê nêzîkatiyê dixwaze nakokiyên rasterast di şerê Yemenê de kêm bike, xwe ji partiya Îslah a ku bûye barek li ser stratejiya wê, dûr bixe û rê li ber rageşiya bi Îmarat bigire.
Koalîsyona Erebî ya ku Erebîstana Siûdî pêşengiya wê dike û Îmarat jî bi wan re bi duruşmeya piştgiriya yekîtî û rewatiyê dest pê kir; Lê bi derbasbûna demê re, bi taybetî piştî bûyerên Hedremûtê, eşkere bû ku armancên her du welatan ji destpêkê ve li hev nehatin. Her yek ji wan bi bikaranîna lawaziya hikûmeta îstifakirî ya Yemenê, ku di encamê de bi dabeşkirina deshilatê li meydanê û derketina nakokiyên xwecihî li ser serwet û kontrolkirina leşkerî, li gorî berjewendiyên xwe, li gorî berjewendiyên xwe hewil dan ku herêmên bandorê bikşînin. Niha jî ketina Hedremût û El Mehreyê valahiya di navbera sloganên fermî yên hevpeymaniyê û armancên rast ên li pişt perdeyê de eşkeretir kiriye û nîşan dide ku destwerdana welatên erebî li ser Kendava Farsê ne projeyek tenê ye, belkî pêşbaziyek ji bo dabeşkirina nifûzê li ser hesabê yekîtî û aramiya Yemenê bû.
Lihevkirina kiryarên Îmaratê bi zextên navneteweyî yên li dijî Birayên Misilman(Ixwan ul muslimîn) re
Di perspektîveke berfirehtir de, tevgera Encumena Demkî ya Başûr a Yemenê li gorî kiryarên vê dawiyê yên Washingtonê ye, ku hewl dide şaxên Birayên Misilman (Ixwan ul muslimîn) li welatên wek Lubnan, Urdun û Sûriyê di lîsteya rêxistinên terorîst de bi cih bike; Çalakiyek ku beşek ji stratejiyeke herêmî ya kêmkirina hêza siyasî û leşkerî ya vê meylê tê dîtin. Li ser vê nêzîkatiyê, Erebistana Siûdî di pratîkê de Partiya Îslah li hemberî Konseya Veguhêz a Başûr bi tenê hişt, û vê yekê bi lez û bez hilweşîna yekemîn herêma leşkerî ya girêdayî vê partiyê li Hedremût û El-Mehra pêk anî. Li "El-Masila" jî, ku navendên wê yên petrolê xwedî girîngiyeke jiyanî ne û şandeke Erebistana Siûdî ji bo dabînkirina ewlekariya wan berê çûbû El-Mukella - piştî lihevkirina bi hevpeymaniya êlên Hezremût re - Encûmena Veguhêz a Başûr pabendî vê rêkeftinê nebû û hemû dezgehan xist bin kontrola xwe.
Ji ber vê sedemê, Partiya Îslah îro pê dihese ku ji aliyê hevalbendê xwe yê demdirêj, Erebîstana Siûdî ve hatiye terikandin; Erebistana Siûdî ku bi salan îdia dikir ku piştgiriya hikûmeta îstifakirî ya Yemenê dike û li dijî tevgera Ensarullahê piştgiriyê dide vê partiyê. Bi xurtbûna zextan li ser rêberên partiya Islah, di nav wan de "Sultan el-Arada", ku piştî têkçûna pêgehên partiya xwe li parêzgehên Hedremeut û El-Mehra bi lezgînî vegeriya Maribê, her ku diçe bêtir eşkere dibe ku Erebistana Siûdî êdî xwe pabend nabîne ji bo parastina helwêstên vê partiyê, û belkî jî hewildanên xwe yên tevlîbûnê kêm kiriye. bandora Birayên Misilman û derxistina wan ji herêmên petrolê û benderên sereke. Ev hevdemiya zextên navneteweyî bi tevgerên herêmî re wêneyek zelal a pêvajoyekê dide ku armanca wê hêdî hêdî ji holê rakirina hebûna vê herê di pêkhateya desthilatdariyê de ye.
