Civîna Navenda Îmam Hesen a Awûstralyayê û Weqfa Îmam Sadr a ji bo piştgiriya zarokên sêwî + wêne

7 December 2025 - 16:58
Navenda Îmam Hesen a Awûstralyayê û Weqfa Îmam Sedr a Awûstralyayê ji bo bîranîna Îmam Mûsa Sedr li Meclisa Eyaleta New South Wales a Awûstralyayê bi armanca xêrxwazî ​​û piştgiriya ji bo sêwiyan bi merasîmekê hatin cem hev.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beyt (S) - ABNA - Li Meclisa Eyaleta New South Wales a Awûstralyayê, bi boneya bîranîna Îmam Mûsa Sedr û ji bo piştgirîkirina zarokên sêwî merasimek hat lidarxistin. Ev rêûresm bi hevkariya Navenda Îmam Hesen û Weqfa Îmam Sedr a Awûstralya hat lidarxistin û erkê vî kesayetiyê rêzdar di piştevanîkirina girûpên xizan de hat gotûbêjkirin.

Yek ji beşên girîng ên vê merasimê jî mezadên xêrxwazî ​​yên karên destî yên zarokên sêwî bû.

Bi vê mezadê zêdetirî 30 zarokan ji bo salekê desteka aborî wergirtin. Amadekaran spasiya xêrxwaz û xwebexşan kirin û tekez kirin ku çalakiyên Navenda Îmam Hesen û Weqfa Sedr berdewam in ji bo bihêzkirina malbatên xedar li Lubnanê bi alîkariyên giştî.

