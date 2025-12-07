Civîna Navenda Îmam Hesen a Awûstralyayê û Weqfa Îmam Sadr a ji bo piştgiriya zarokên sêwî + wêne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beyt (S) - ABNA - Li Meclisa Eyaleta New South Wales a Awûstralyayê, bi boneya bîranîna Îmam Mûsa Sedr û ji bo piştgirîkirina zarokên sêwî merasimek hat lidarxistin. Ev rêûresm bi hevkariya Navenda Îmam Hesen û Weqfa Îmam Sedr a Awûstralya hat lidarxistin û erkê vî kesayetiyê rêzdar di piştevanîkirina girûpên xizan de hat gotûbêjkirin.
Yek ji beşên girîng ên vê merasimê jî mezadên xêrxwazî yên karên destî yên zarokên sêwî bû.
Bi vê mezadê zêdetirî 30 zarokan ji bo salekê desteka aborî wergirtin. Amadekaran spasiya xêrxwaz û xwebexşan kirin û tekez kirin ku çalakiyên Navenda Îmam Hesen û Weqfa Sedr berdewam in ji bo bihêzkirina malbatên xedar li Lubnanê bi alîkariyên giştî.
