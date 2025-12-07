  1. Home
Teqînek li nêzîkî Otêla Four Seasons li Şamê

7 December 2025 - 19:44
Çavkaniyên herêmî rapor didin ku bombek li nêzî Hotele Four Seasons a Dîmêşqî teqiya, û raporên derketine ku di encamê de hin kes hatine kuştin û birîndar bûn.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beytê (s.x)- ABNA- Çavkaniyên herêmî ragihandin ku teqînek bombeyî li bin Pira El-Huriye, li nêzîkî Otêla Four Seasons li Şamê çêbûye.

Her çend hejmara rast hîn nehatiye ragihandin jî, raporên destpêkê nîşan didin ku di bûyerê de hejmarek kes mirine û birîndar bûne.

Piştî teqînê, ambulans û hêzên rizgarkirinê ji bo alîkariya birîndaran şandin cihê bûyerê û operasyonên rizgarkirinê dest pê kirin.

Rayedarên herêmî hûrgiliyên bûyerê lêkolîn dikin.

