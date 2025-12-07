Teqînek li nêzîkî Otêla Four Seasons li Şamê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beytê (s.x)- ABNA- Çavkaniyên herêmî ragihandin ku teqînek bombeyî li bin Pira El-Huriye, li nêzîkî Otêla Four Seasons li Şamê çêbûye.
Her çend hejmara rast hîn nehatiye ragihandin jî, raporên destpêkê nîşan didin ku di bûyerê de hejmarek kes mirine û birîndar bûne.
Piştî teqînê, ambulans û hêzên rizgarkirinê ji bo alîkariya birîndaran şandin cihê bûyerê û operasyonên rizgarkirinê dest pê kirin.
Rayedarên herêmî hûrgiliyên bûyerê lêkolîn dikin.
