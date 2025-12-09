Rapora projeyek zanistî û pratîkî; Nêzîkatiya îmametê

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Ev çend sal in ku li quncikekî Mamostaye Hewzê ilmiye Qumê nêrînek cuda di hevahengiya îslamî de bi nêzîkatiya îqtîsadî derketiye holê û çareseriya nêzîkbûnê bi diyaloga li ser meseleya îmametê dibîne.
Nêrînek ku di destpêkê de bi pasewanên girtî û peyamên dilşikestî re rûbirû bû, carna dihat gotin ku ev mijareke aloziyê ye û ne nêzîkatî ye, carna jî dihate bihîstin ku plana vê ramanê vexwendina şîebûnê ye û rêya wê ji nêzîkbûn û yekitiya kevneşopî cuda ye. Heya ku şirovekirina vê teorîyê di berhema nivîskî ya bi navê “Axaftina Îmamatê, Modelek Epîstemolojîk di Nêzîkî û Yekîtîyê de” hat pêşkêşkirin.
Hêdî hêdî ev fikir di derdorên di nava komê de hat bilindkirin û bi lidarxistina civînên curbicur, bi amadebûna dijber û alîgiran, û lihevkirina kesên ku di mijara nêzîkbûnê de cih digirin, karî cihê xwe bibîne û hejmara alîgirên xwe zêde bike, heta wê radeyê ku di hin civînan de nêrînên dijberan guherî.
Her wiha amadebûn û hevkariya serok û rêvebirên navendên wekî Weqfa Navdewletî ya Îmametê, Komeleya Zanistî ya Îmamtiyê ya Hewzeyê, Civata Cîhanî ya Nêzîkbûna Ayînan, Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beytê (S.X), Zanîngeha Ol û Ayîn û navendên din ên zanistî yên navxweyî û biyanî di civînan de hertim dewlemendiya vê projeyê zêde dikir.
Mijara van hevdîtinan “alîgiriya tevgerên teqrîben ji bo mijarên girêdayî Îmametê” bû.
Temaşevanên van civînan bi piranî civata elît û alim bû, ne laşê civakî; Ji ber ku ew di wê baweriyê de ye ku tenê encamên wê divê ji raya giştî re bên ragihandin, ne naveroka nakokiyê.
Armanca van hevdîtinan bi piranî diyalogên di nava Şîeyan de amadekirin û hilberîna edebiyata diyalogê bû.
Hêjayî gotinê ye ku ev proje ne di qonaxa têgihîştî de ma, di pratîkê de jî bi alimên sunnî re ket qada diyalogê; Zanayên bi navên wek: Seyîd Selman Husênî Nedvî (endamê Lijneya Rêvebir a Yekîtiya Cîhanî ya Alimên Misilman), Şêx Mela Xalid Ebdulwehab (Serokê Cemaeta Zanayên Iraqê), mamosta û alimên navdar ên Darul Uloom Deobend û ...
Ev guftûgoyên ku xwedî nêzîkatiyeke bi temamî nêzîk bûn, bi giranî li ser mijarên girêdayî Îmametê pêk(Masoman) hatin û ne tenê ji her alozî û aloziyê dûr bûn, belkî bi awayekî baş hatin pêşwazîkirin û daxwaza berdewamiya wan hate kirin.
Birastî, dema ku lihevhatin bi rêbazeke zanistî ya ku zanayên Şîe û Sunî dipejirînin, were şopandin, çima divê em li ser rêbazên ku bi salan e bêencam bûne îsrar bikin û bi pesnên klîşeyên klîşeyên bêkêr û bêkêr, hevkêşeyên nêzîk bi pêş bixin?! Ma ne wexta nirxandina encamên rêbazên heyî û bi kêmanî nirxandina bijardeyên alternatîf e?!
Tecrûbeya kurt a projeya nêzikbûna Îmamatî nîşan da ku modela îmametî û diyaloga di kokên cudahiyan de ji hemû rêbazan bi bandortir e û dikare bibe sedema encamên xwestî.
Hêvîdar in kesên ku xema qanûnên şerîetê û yên ku xema olê dikin vê teorî û nexşeya rê bibînin û di pêşveçûna wê de bibin alîkar.
1404.9.16 Qom
Weqfa Navneteweyî ya Îmametê
Morteza Alizadê Necar
